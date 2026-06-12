Azcón se desmarca del recorte a la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza: "Le corresponde explicar a Nolasco"
El jefe del Ejecutivo autonómico señala que los foros "no es el global del apoyo de la DGA" al campus público
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha desmarcado este viernes de la decisión de retirar la financiación autonómica a la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, argumentando que es "una decisión que ha tomado el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia y le corresponde explicar al vicepresidente", Alejandro Nolasco, que deberá ser además "quien hable con la rectora".
En declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración de una base de emergencias en Villanueva de Gállego (Zaragoza), el presidente autonómico ha recalcado que, en cualquier caso, la apuesta de su Gobierno por Unizar es "indudable".
"Una cátedra no es el global del apoyo que el Gobierno de Aragón le hace a la universidad", ha remarcado, recordando que, el próximo mes de septiembre, se iniciarán el Grado de Medicina en Teruel o el Grado de Farmacia en Huesca, titulaciones que eran "absolutamente necesarias" y que demuestran la colaboración y cooperación con la institución académica.
En palabras de Azcón, "una cosa es que pueda haber cátedras que sean más o menos puntuales en las que se tomen decisiones, pero la filosofía de colaborar, de cooperar y de seguir ayudando a la Universidad de Zaragoza a que siga siendo un motor, no solamente académico, sino un motor de desarrollo fundamental para nuestra comunidad autónoma, es indiscutible".
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