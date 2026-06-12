El sector del transporte anuncia movilizaciones para la próxima semana en Zaragoza: "Comer o dormir fuera de casa por trabajo no puede seguir costándole dinero al trabajador"

Los sindicatos CCOO y OSTA iniciarán este lunes un calendario de protestas para denunciar el bloqueo y la actitud inmovilista de la patronal en la negociación del Convenio de Transportes de Mercancías y Logística de Zaragoza, uno de los motores económicos más importantes de Aragón.

Según han indicado en un comunicado, ante la falta de avances y el "desprecio" a las demandas económicas y sociales de las plantillas, los sindicatos iniciarán el 15 de junio sus movilizaciones a las 9.00 horas a las puertas del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), en la calle Madre Rafols de la capital aragonesa, donde volverán a reunirse las partes.

Ambos sindicatos han denunciado la falta de chóferes, carretilleros y personal cualificado en el sector, lo que achacan a unas condiciones laborales que no son "ni atractivas ni seguras", toda vez que apuntan que las jornadas en el sector son "abusivas", con 1.792 horas de jornada anual (más otras 34 específicas para los chóferes), una "losa infranqueable" para la conciliación familiar.

Añaden además que el sector arrastra una plantilla envejecida, altos índices de morbilidad y accidentes derivados de la falta de descanso y jornadas interminables y que las propuestas de incremento y revisión salarial planteadas por la patronal resultan "totalmente insuficientes" en el contexto político, económico y social actual. "Comer o dormir fuera de casa por motivos de trabajo no puede seguir costándole dinero al trabajador", han agregado CCOO y OSTA, que recuerdan asimismo que las empresas han visto incrementada su productividad y sus beneficios en virtud de la nueva normativa que permite aumentar la carga en 4 toneladas (hasta alcanzar las 44 toneladas en total).

Reivindican por todo ello que se mejore y se blinde el poder adquisitivo de los trabajadores y que se reduzca la jornada para poder conciliar y dignificar el sector de forma "decisiva"