El barrio que ensuciamos es el barrio en el que vivimos: sin civismo, no hay limpieza suficiente
Mantener limpia Zaragoza no depende solo de los medios disponibles. También exige civismo, responsabilidad y pequeños gestos cotidianos por parte de todos
Una bolsa abandonada junto a un contenedor, un mueble depositado en plena calle o restos acumulados fuera de lugar pueden parecer gestos aislados. Pero sus consecuencias las sufre todo el barrio con malos olores, suciedad en el entorno, presencia de plagas, deterioro de la imagen de las calles, incremento de los costes de limpieza y, en algunos casos, sanciones.
Los servicios de limpieza trabajan cada día para mantener en buen estado las calles y barrios de Zaragoza, pero hay algo que ningún operativo puede sustituir: el civismo. Porque una ciudad limpia no depende solo de los recursos que se destinan a recoger residuos, sino también de la responsabilidad de quienes la habitan.
Cuidar el barrio y cuidar de la ciudad empieza con gestos sencillos como usar correctamente los contenedores, respetar los horarios y depositar cada residuo donde corresponde. La limpieza es un servicio público, pero también una responsabilidad compartida. Sin la colaboración ciudadana, ningún esfuerzo es suficiente.
Una imagen vale más que mil palabras
Si cabe dentro, no debe quedarse fuera
Dejar bolsas junto al contenedor genera malos olores, suciedad y riesgo de plagas. Utilizar correctamente los contenedores es el primer gesto para cuidar el barrio.
La calle no es un punto limpio
Los residuos voluminosos deben depositarse siguiendo los canales establecidos. Abandonarlos en la vía pública empeora la imagen del entorno y obliga a destinar más recursos de limpieza.
Un gesto incívico lo acaba pagando todo el barrio
La suciedad acumulada afecta a vecinos, comercios, peatones y servicios municipales. La corresponsabilidad ciudadana es clave para mantener espacios más habitables.
Lo que abandonas en la calle, vuelve al barrio
Los residuos mal depositados pueden provocar malos olores, presencia de insectos o roedores y una peor percepción del espacio público.
La suciedad acumulada afecta a vecinos, comercios, peatones y servicios municipales
Cada día, en las aceras, plazas y vías, se acumulan excrementos y orines de perros, e incluso de personas, que nadie recoge, y ese pequeño gesto se traduce en suciedad, malestar, olores, costes adicionales y deterioro del espacio público.
Una colilla, diez años de huella
A pesar de su diminuto tamaño, las colillas son uno de los residuos más presentes en las calles y uno de los más dañinos para el medio ambiente. Contienen compuestos tóxicos que tardan años en degradarse y pueden contaminar grandes cantidades de agua, además de deteriorar el pavimento y la imagen urbana.
Porque mantener limpio el barrio no es solo una tarea de los servicios de limpieza. Es una responsabilidad compartida.
Cada bolsa en su sitio. Cada residuo donde corresponde. Cada gesto cuenta.
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