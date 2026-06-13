Declarado un incendio forestal en Luna (Zaragoza)
El Gobierno de Aragón moviliza dos brigadas terrestres, dos autobombas y una unidad helitransportada para controlar el fuego.
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El Gobierno de Aragón ha informado este sábado de que se ha declarado un incendio forestal dentro del término municipal de Luna, en Cinco Villas (Zaragoza). Se desconoce el origen del fuego que ha comenzado a las 14.50 horas y que es de carácter agrícola.
La DGA tampoco ofrece en es estos momentos un número de hectáreas afectadas ni ha podido determinar en estos momentos tan iniciales su origen. Sobre el terreno ya trabajan en labores de extinción 2 brigadas terrestes del operativo Infoar , 2 autobombas y una brigada helitransportada.
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