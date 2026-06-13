El desconocido lago de Huesca para escapar de las altas temperaturas del Valle del Ebro durante el verano: kayak, paddle surf o chapuzón

Las altas temperaturas han regresado con fuerza al Valle del Ebro este fin de semana con los termómetros rozando los 40 grados en Zaragoza. Después de una semana de tregua con la entrada de una masa de aire polar que bajó las mínimas y las máximas, el calor ha vuelto para quedarse al menos hasta mitad de semana. Por lo tanto, miles de zaragozanos han emprendido su huida hacia una zona de clima más templado con la Costa Dorada como destino preferencia, aunque otros encuentran en la provincia de Huesca un lugar donde huir del duro calor.

Uno de los lugares más desconocidos a pesar de su belleza es el embalse de Barasona, que se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios turísticos más importantes del prepirineo aragonés gracias a su amplio abanico de actividades acuáticas y de senderismo. El pantano, también conocido como Joaquín Costa, toma su nombre de la antigua población que quedó sumergida bajo sus aguas.

Situado sobre el río Ésera, recoge aguas cristalinas procedentes del Pirineo y se ha convertido en un destino familiar ideal, especialmente en verano, cuando campings y chiringuitos se llenan de visitantes.

Amplia oferta acuática

El embalse de Barasona permite iniciar el día con un baño tranquilo o con la práctica de actividades acuáticas como kayak, patín o paddlesurf. Además, también ofrece actividades para quien prefiere hacerlas en tierra como minigolf, karts o camas elásticas, opciones pensadas para todo tipo de público de todas las edades. El pantano es uno de los espacios más visitados del prepirineo aragonés y recibe cada año miles de turistas. Su cercanía en zonas muy concurridas como Torla y el acceso a Ordesa ha contribuido a consolidar su atractivo.

Hidropedales en el Embalse de Barasona. / HUESCA LA MAGIA

Este embalse permite compatibilizar actividades recreativas con la pesca deportiva, una práctica muy extendida durante la temporada estival. El Club Náutico de Graus impulsa buena parte de las actividades que se desarrollan en la zona, reforzando el papel del embalse como uno de los puntos clave del turismo en Aragón.

Uno de los alojamientos más distinguidos

Uno de los alojamientos más distinguidos en la zona es el Camping Lago de Barasona, siendo la ubicación uno de sus principales atractivos. Situado junto al embalse de Brasona, ofrece acceso directo a un entorno natural que conecta con algunos de los paisajes más representativos del Pirineo. Desde aquí, es posible visitar enclaves como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Natural de Posets-Maladeta, la sierra de Guara o el congosto de Montrebei, todos ellos, destinos muy demandados por sus paisajes y sus rutas de senderismo.

El recinto cuenta con amplias parcelas de hasta 170 metros cuadrados, dos zonas de piscinas, dos restaurantes, uno de ellos situado directamente en la orilla del embalse. A ello se suman tres bloques de sanitarios, una zona deportiva y dos parques infantiles que complementan la oferta para familias y visitantes.

El establecimiento dispone de 81 alojamientos distribuidos entre bungalows, apartamentos y mobilhomes, algunos de ellos adaptados para quienes viajan con animales de compañía. La diversidad del campìng permite acoger desde familias que buscan tranquilidad hasta grupos que quieren realizar otro tipo de actividades.

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El embalse se encuentra rodeado de diferentes opciones de alojamiento y restauración, desde casas rurales hasta hoteles, habituales en una zona con tanta afluencia como es la temporada estival.