CESTE lidera la formación en las profesiones que marcan el mercado laboral
La inteligencia artificial, la ciberseguridad, la analítica de datos y la gestión empresarial lideran la transformación del mercado laboral, impulsando la necesidad de perfiles cada vez más especializados
El futuro del trabajo ya está aquí. La inteligencia artificial, la automatización, la ciberseguridad, la analítica de datos, la nube y la sostenibilidad tecnológica están transformando las empresas y creando nuevos perfiles profesionales. Las organizaciones buscan personas capaces de combinar conocimientos técnicos con pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje continuo.
En este contexto, CESTE, Centro Universitario adscrito a la University of Wales Trinity Saint David - Código RUCT 50012441—, ofrece carreras y másters oficiales orientados a preparar a los estudiantes para los retos reales del mercado laboral. El Bachelor in Applied Computing de CESTE forma en programación, redes, datos, ciberseguridad, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico. Por su parte, el Bachelor in Business Management permite especializarse en Logística, Finanzas, Marketing Digital, Emprendimiento y Comercio Internacional.
Ambas carreras incorporan un título propio que permite prepararse para certificaciones profesionales, entre ellas, una vinculada a la Academy de AWS. Además, se puede acceder desde Ciclos Formativos de Grado Superior, facilitando la continuidad académica de quienes ya cuentan con formación técnica previa.
En postgrado, CESTE ofrece programas oficiales como el MBA, el máster en Dirección Financiera, el máster en Redes y Ciberseguridad y el máster oficial en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial. Todos responden a una realidad empresarial marcada por el dato, la automatización, la seguridad digital, y la innovación.
Además, tanto los bachelor como los másteres pueden realizarse al mismo tiempo que se trabaja. Así, es posible avanzar sin renunciar a la experiencia laboral. Con metodología práctica, proyectos reales y profesorado en activo, CESTE prepara a sus titulados para liderar.
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