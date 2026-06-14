La compleja operación que se ha retransmitido en directo por streaming desde el Miguel Servet de Zaragoza

El equipo de Hemodinámica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza retransmitió este viernes en directo un procedimiento de implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) ante los asistentes al Congreso Nacional de Cardiología Intervencionista, una de las principales citas científicas del sector en España, celebrada en Pamplona.

La intervención, realizada en las instalaciones del hospital zaragozano, fue seguida en directo desde el congreso. El jefe de sección de Hemodinámica del Servet, José Antonio Diarte, explicó el caso a los asistentes mientras la hemodinamista del equipo María Cruz Ferrer llevaba a cabo el procedimiento, con la colaboración de Raúl Ramallal Martínez, especialista del Complejo Hospitalario de Navarra.

El caso correspondía a un implante con prótesis balón expandible en un paciente de complejidad moderada-alta, según ha informado este domingo el Gobierno de Aragón.

Diarte ha explicado que se trata "de una intervención muy avanzada en un paciente complejo" y que desde la Asociación Española de Cardiología Intervencionista les propusieron retransmitir un caso desde el hospital y, con el consentimiento del paciente, iniciaron la emisión para profesionales de todo el país.

El procedimiento TAVI es mínimamente invasivo y permite sustituir la válvula aórtica sin cirugía abierta, mediante acceso percutáneo. El Servet realiza ya entre 100 y 120 procedimientos de este tipo al año.

"Es una prestación en crecimiento, debido al aumento de las estenosis aórticas asociado al envejecimiento de la población y a los avances en la evidencia científica, que hoy avala su uso con muy buenos resultados en pacientes a partir de 70-75 años", según Diarte.

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En el mismo congreso, el cardiólogo del Servet David Gómez Martín recibió un premio dotado con una beca de 1.000 euros por su trabajo sobre un caso clínico complejo, en el que el uso del microcatéter Elong permitió su resolución con buenos resultados.