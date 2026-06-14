Declarado un incendio forestal en Hoz y Costean (Huesca)
El Gobierno de Aragón ha activado los medios de extinción tras el inicio del fuego
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Gobierno de Aragón ha informado que se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de Hoz y Costean (Huesca). El fuego se ha declarado a las 13.18 horas, según ha informado la DGA y se desconoce hasta el momento su origen y la superficie agrícola y forestal afectada.
En el terreno trabajan medios del Infoar: tres brigada helitransportada con un helicóptero con tres helicópteros, tres cuadrillas terrestres y dos autobombas
- Ya es oficial: un tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao seguirá siendo de pago cuando se levante el peaje en noviembre
- Estos son los colegios e institutos de Zaragoza con las mejores notas de la PAU 2026: hasta 13,95 de 14
- Varapalo judicial para la DGA: la escuela pública logra suspender temporalmente la concertación del Bachillerato
- Los vecinos de Torrero volverán a cenar en la calle después de la multa de 600 euros que recibieron la penúltima vez
- Blanca Gaya, la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954: 'No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa
- Entrada gratuita este fin de semana en tres piscinas de Zaragoza: estas son las instalaciones que celebran jornada de puertas abiertas
- Una fuga sin control en una piscina municipal de Zaragoza vierte miles de litros de agua cada día en el parque contiguo
- El pueblo favorito de Chenoa está a 30 minutos de Zaragoza: tiene un palacio renacentista donde se alojó Cervantes