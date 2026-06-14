Declarado un incendio forestal en Hoz y Costean (Huesca)

El Gobierno de Aragón ha informado que se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de Hoz y Costean (Huesca). El fuego se ha declarado a las 13.18 horas, según ha informado la DGA y se desconoce hasta el momento su origen y la superficie agrícola y forestal afectada.

En el terreno trabajan medios del Infoar: tres brigada helitransportada con un helicóptero con tres helicópteros, tres cuadrillas terrestres y dos autobombas