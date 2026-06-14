La espectacular ruta por el corazón de Huesca que es una de las más bonitas de España: panorámicas, cascadas y alta montaña

Aragón reúne algunos de los paisajes más imponentes del país, entre ellos, destaca el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los enclaves más antiguos y reconocidos de Europa. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1918, este espacio protegido por la provincia de Huesca conserva un paisaje de alta montaña dominado por hayedos, abetos, pinos, y extensas praderas que se extienden bajo la sombra del macizco cálcareo más alto del continente.

El parque está formado por los valles de Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta, cada uno con una personalidad propia. El cañón de Añisclo, modelado por la erosión del río Bellós, muestra un paisaje abrupto y vertical, Escuaín, el valle más pequeño y menos transitado y Pineta de origen glaciar , ofrece un perfil en U rodeado por las Tres Sorores: Monte Perdido, el Cilindro de Marboré y el Soum de Ramond.

El valle más conocido del Parque Natural

Sin embargo, el valle más conocido es el de Ordesa, cuyo perfil en U y la sucesión de cascadas del río Arazas lo han convertido en uno de los destinos más visitaos del Pirineo. Aquí se encuentran enclaves tan emblemáticos como las Gradas de Soaso o la Cola de Caballo, con una caída de agua 54 metros que marcan el final del valle.

Entre las rutas que recorren este entorno la Senda de los Cazadores es una de las más completas y exigentes. El itinerario, de unos 18 kilómetros, parte de la Pradera de Ordesa y asciende en un duro zigzag empedrado hasta el mirador de Calcilarruego, uno de los balcones naturales más espectaculares del parque. Desde este punto se obtiene una panorámica directa del circo de Cotatuero y su cascada, así como de los acantilados.

Gradas de Soaso en Ordesa en otoño / ORDESA

Tras alcanzar la parte alta, el sendero continúa por la faja de Pelay, un tramo en ligero descenso que avanza paralelo a las paredes del valle y ofrece vistas continuas del fondo de Ordesa. El recorrido desemboca en el Circo de Soaso y, finalmente, en la Cola de Caballo, donde el agua se desploma sobre la roca formando una de las imágenes más reconocibles del Pirineo aragonés.

Una ruta circular con variedad paisajística

El regreso se realiza siguiendo el curso del río Arazas, así como atravesando la Gradas de Soaso. El resultado es una ruta circular que combina esfuerzo físico, variedad paisajística y algunos de los puntos más destacados del parque.

Además, del atractivo geológico y de vegetación, no es raro encontrar fauna local durante el recorrido. Aves rapaces, rebecos, marmotas, tritones son habituales en la zona , y en ocasiones excepcionales, puede avisatarse incluso al urogallo, una de las especies más protegidas del Pirineo.

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La Senda de los Cazadores es, en definitiva, una de las más representativas de Ordesa: exigente, panorámica y capaz de mostrar en un solo recorrido la esencia del parque más emblemático de Aragón.