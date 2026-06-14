La futura relación de PP y PAR: Los abajo firmantes

Partido Popular (PP) y Partido Aragonés (PAR) ya han dado el primer paso para compartir una sola papeleta en las próximas elecciones municipales. Ese primer avance es reconocer en público "la unión y la cooperación" que ha existido entre las dos formaciones en citas electorales anteriores. Y ese reconocimiento no lo hizo un afiliado de base, sino el líder de los conservadores en la comunidad, el hoy presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que se deshizo de la polémica del fichaje de Alberto Izquierdo, líder de los aragonesistas, por su gabinete enseñando el futuro conjunto de los dos partidos. Un secreto poco escondido en la política aragonesa que va saliendo, aún más, a la luz.

Azcón tardó días en valorar ante los medios de comunicación por qué había fichado a Izquierdo. Lejos de arrepentirse, el presidente popular señaló en Villanueva de Gállego aquello que dijero en Casablanca del inicio de una hermosa amistad. Sin pronunciar la palabra "coalición", Azcón deslizó que aquellos alcaldes y concejales del PAR a los que les guste el color azul popular están invitados a la causa de los comicios de 2027. Tampoco dijo "integración" ni "absorción", pero es evidente que el PP, en uno de sus mejores momentos políticos en la historia democrática de Aragón, no cederá nada más que huecos en las listas. Las siglas, ni tocarlas.

El movimiento de Azcón hacia el PAR lleva cocinándose desde hace tiempo. Ya sonó con fuerza la opción para el reciente 8F, el primer domingo electoral en el que los aragonesistas no lograron escaño en La Aljafería. Tardó Alberto Izquierdo en anunciar la candidatura y admitió entonces que habían existido conversaciones que no llegaron a buen puerto. Voces conservadoras decían que todo pasaba por introducir a los aragonesistas en la dinámica popular. Que el pequeño se adaptara al grande. No se hizo y perdió el PAR, fuera de la dinámica política, y el PP no mejoró sus resultados.

Ya antes se habían cruzado la vida de los dos partidos. En cuanto saltó a la política autonómica, Azcón señaló la causa judicial y el Congreso investigado en las filas aragonesistas para mermar las fuerzas del PAR. Desde el minuto uno. Casi logra la machada de quedarse con todo en Teruel, el principal bastión de los de Izquierdo en la comunidad, pero el alcalde de Gúdar resistió el empujón y salvó "épicamente" el diputado. Azcón sumó a su equipo a José Ángel Biel, historia de la historia política de la comunidad y el gran referente del PAR, que mientras pagaba cuota con los aragonesistas pedía el voto para el popular. Le ahorraron el recibo en su partido, que lo suspendió de militancia y luego expulsó. Y Biel se puso al frente de la fundación Santa María de Albarracín cuando Azcón cumplía seis meses de su primer Gobierno autonómico.

Mariano Rajoy, Arturo Aliaga y Octavio López, en la presentación de la última coalición entre PP y PAR para las elecciones generales, en 2016. En segunda fila, Jorge Azcón. / EFE / Javier Cebollada

Los caminos no se cruzaron en las elecciones generales de 2023, cuando el PP se quedó a un trecho del Gobierno central en el que hoy se mantiene Pedro Sánchez (PSOE). Pero sí incluyó Azcón una decena de directores generales en su Ejecutivo autonómico con un acuerdo de gobernabilidad con el que Izquierdo daba su voto al popular para garantizar la mayoría y no depender, aunque seguía haciéndolo, de un Vox que hizo saltar todo por los aires en el verano de 2024. Y así, con la ultraderecha de nuevo en el Ejecutivo e Izquierdo cambiando el botón de diputado por el susurro de asesor, se llega al encarado camino de "la unión y la cooperación" entre PP y PAR, que no acuden juntos a unos comicios desde 2016, en tiempos de Mariano Rajoy, Luisa Fernanda Rudi o Arturo Aliaga.

Azcón, y su equipo director del partido, se relamen con esas decenas de alcaldes y concejales que los aragonesistas mantienen por toda la comunidad autónoma. Votos y responsabilidades municipales con las que afianzar aún más sus gobiernos provinciales de Huesca y Teruel y asaltar definitivamente el de la provincia de Zaragoza, en una operación electoral en la que lleva mucho tiempo trabajando Ramón Celma, que será ratificado de nuevo como líder popular provincial la semana que viene. Unir al PAR, y a sus fieles votantes del mundo rural, ayudaría a los conservadores a frenar el auge de Vox en zonas agrarias, como demostró el 8F, y revertir la tendencia alcista de los de Santiago Abascal en la comunidad.

Eloy Suárez, Luisa Fernanda Rudi y Arturo Aliaga celebran los resultados electorales de la coalición PP-PAR en las elecciones de 2026. / EFE / Javier Belver

Pero en política no todo son matemáticas. Se cuentan también por decenas los alcaldes y concejales que no toleran el fichaje de Izquierdo por el Gobierno de Aragón. Vuelan los mensajes cruzados y los comunicados internos con amenzas de formar nuevos proyectos aragonesistas o apostar por agrupaciones municipalistas. Ocurre tanto en las filas populares como en las aragonesistas, donde la colaboración personal cayó como un jarro de agua helada a un año de los comicios. La rebelión del PP de Teruel la frenó el propio Azcón con una reunión con Joaquín Juste y Emma Buj, presidente saliente y presidenta entrante en los conservadores de la provincia, y Francisco Narro, alcalde de Camarena de la Sierra. E Izquierdo hizo lo propio en el PAR con un cónclave por provincia.

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Compromiso: Alberto Izquierdo, presidente del PAR, asesorará durante la presente legislatura a Jorge Azcón, presidente de Aragón y presidente del PP. Anexo al contrato: los dos partidos "cooperarán", se coaligarán, para las elecciones municipales de 2027. Modelo: a convenir. Los abajo firmantes: Jorge Azcón y Alberto Izquierdo.