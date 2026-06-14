Pilar Alegría: "Confío y espero que Zapatero tenga respuesta a todas las preguntas"

¿Qué valoración hace de la suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato?

Lo primero es el respeto al fallo y además mostrar satisfacción por esa decisión y por esa paralización de que el Gobierno de Azcón lleve adelante esta privatización de la educación y esta concertación del bachillerato. Además creo que esta decisión judicial abre una oportunidad muy clara a que esos fondos, nada más y nada menos que 57 millones, vayan dirigidos a los problemas que verdaderamente tiene la educación en Aragón: un instituto nuevo en Parque Venecia, un instituto en Monzón o un aulario en Pinseque. Los centros educativos están demandando esa necesaria climatización y hay un debate que para mí es fundamental: garantizar la gratuidad de los comedores escolares en definitiva. Además, la concertación del bachillerato no se había desarrollado nunca en Aragón, nunca. Hace 60 días que le hemos pedido al Gobierno del señor Azcón que nos dé traslado de los informes con la autorización del Bachillerato y, 60 días después, la respuesta ha sido el silencio más absoluto. En el año 2015, en una resolución muy similar, también con una medida cautelar, se posibilitó que siguiera caminando el concierto del colegio Ánfora. Y salió el PP en tromba a pedir la dimisión de la consejera de educación entonces del Gobierno de Javier Lambán. Si aplicáramos la misma vara de medir... Pero le adelanto que hemos pedido ya la comparecencia urgente del presidente de Aragón.

La consejera Susín les ha recordado que también hay votantes del PSOE que llevan a sus hijos a centros concertados. ¿Qué les dice a esas familias?

Claro que hay familias que llevan a sus hijos a escuelas concertadas que votan al PSOE y familias que votan al PP que llevan a sus hijos a colegios públicos, ¡es una evidencia, no tiene debate! Pero lo que marca la Ley Educativa, la de ahora, y las de antes, es que los conciertos educativos se dan para las etapas educativas que son gratuitas. Es decir: segundo ciclo de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica. Y además, tiene que haber una necesidad de escolarización. Y eso significa que no haya plazas suficientes en la oferta pública y que esto te lleve a tener que concertar. Y en este caso no se da ninguna de las dos condiciones, porque hay más de 2000 plazas sin cubrir. 1.500, en Zaragoza ciudad. Yo desde luego ni apoyo ni respaldo que con los recursos públicos se duplique lo que ya existe. Pero a todas las familias del mundo educativo les traslado que la pregunta que tenemos que hacernos es cómo afrontamos las necesidades de la educación: la falta de auxiliares, las ratios, la gratuidad del comedor o el calor en las aulas. Hay oferta suficiente en la pública, gratuita y de calidad, en el Bachillerato. No hay ningún problema con el servicio. Aquí el único problema lo tiene el señor Azcón que ha actuado de forma chapucera y ha creado un problema donde no lo había, queriendo confrontar a unos contra otros.

Pilar Alegría, en las Cortes. / Laura Trives

Usted estuvo dispuesta a aprobar los presupuestos del PP que ya incluían la concertación del Bachillerato, ¿se volvería a plantear apoyar esos presupuestos?

Pero si el propio acuerdo de gobierno del PP y Vox hablan ya de que el presupuesto lo van a aprobar entre Partido Popular y Vox. Yo el 10 de diciembre, antes del adelanto electoral, le tendí la mano al señor Azcón y me respondió con el desprecio más absoluto. Pero desde el día de las elecciones hasta el debate de investidura, pasaron 80 días y en ninguno de esos 80 días el señor Azcón se tomó la molestia de convocarnos al resto de las fuerzas políticas para escucharnos. Yo hubiese acudido a esa reunión y el señor Azcón podía haber ido al debate de investidura con un acuerdo de investidura y luego intentar negociar distintas leyes con otras fuerzas políticas. Pero no. Vino ya con un gobierno de la derecha y la ultra derecha, cerrado y pactado.

¿Qué balance hace usted de este primer mes y medio del Gobierno PP-Vox?

Lo que veo es una falta absoluta de proyecto para Aragón. ¿Cuál es el proyecto? Basan constantemente su día a día en hacer oposición al Gobierno de España o en ser oposición a la oposición dentro de estas Cortes al PSOE. Ahora, proyecto para solucionar los problemas de los aragoneses, no tienen. En Sanidad vemos ese desvío de fondos públicos para seguir concertando con la sanidad privada, lo vemos con esos 57 millones que quieren desviar para privatizar la educación. Con lo cual, proyectos que vayan en el camino de las soluciones de los problemas de los aragoneses, ninguno. Ahora bien, política de confrontación, ahí están constantemente. Veo una clara falta de proyecto para Aragón y una parálisis más que preocupante.

El grupo parlamentario socialista está lleno de caras nuevas. ¿Cómo cree que está funcionando?

Yo estoy muy, muy satisfecha con el funcionamiento del grupo parlamentario y estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Evidentemente cuando concurrimos a las elecciones nos hubiera gustado evidentemente tener un mejor resultado electoral. Pero en democracia, tan importantes son los gobiernos como la oposición y nosotros afrontamos este período de oposición desde la máxima responsabilidad, con toda la humildad. Y sobre todo para seguir trabajando en la búsqueda de soluciones para los problemas de los aragoneses y como alternativa al desgobierno del señor Azcón. Cualquier ciudadano puede ver las propuestas que el PSOE está trayendo a esta Cámara: el apoyo a las trabajadoras de la limpieza, a los trabajadores de Majorel, las peticiones para destinar más fondos y más recursos para mejorar el estado de la sanidad pública en Aragón... Mientras, PP y Vox tienen una mayoría parlamentaria que están utilizando para silenciar a la oposición y solo traen temas de ámbito nacional. Mientras se habla de Pedro Sánchez en las Cortes de Aragón, las listas de espera siguen creciendo, se sigue desviando dinero público para privatizar la educación...

El PSOE perdió cinco diputados, igualaron el peor resultado en unas autonómicas. ¿Ya se han recompuesto? ¿Cómo valora ahora la estrategia de que sean ministros los que lideren las candidaturas, ha sido un error?

Yo me presenté a la secretaría general del PSOE en Aragón hace un poco más de un año y luego se abrió un período extraordinario para elegir al candidato. Finalmente, yo tuve el apoyo de la militancia y ese paso adelante lo di convencida con ganas y con ilusión. Ser demócrata te lleva a aceptar los resultados electorales desde el lugar donde te colocan los ciudadanos. Y desde ahí tienes que trabajar con constancia, que es lo que estamos haciendo, y dedicarnos a lo que nos están pidiendo esos 160.000 ciudadanos que nos dieron su apoyo. A seguir pisando el territorio, conocer y comprender los problemas de nuestra comunidad. Es lo que vamos a seguir haciendo lo que dure esta legislatura, que mucho me temo, que no va a ser una legislatura estable.

"Mentir es decir lo contrario de lo que una sabe, conoce o piensa. Nunca he hecho yo esto"

¿Cree que los sucesivos malos resultados electorales en las comunidades autónomas puede afectar a los resultados del PSOE en las generales, que hay en marcha un cambio de ciclo? Las siglas están desgastadas.

No, yo no veo cambio de ciclo. No lo veo. Hay muchos agoreros que ya veían un cambio de ciclo hace casi cuatro años, en las últimas elecciones del 2023, y había muchas voces que daban por sentado y cerrado un cambio de ciclo. Algunos se afanaban ya en repartirse ministerios y empresas públicas. Y lo que sucede es que los cambios de ciclo los deciden los ciudadanos cuando llegan las elecciones generales. Hay que esperar a que la gente vote, cuando correspondan esas elecciones generales. Y a ver qué sucede, pero yo no veo un cambio de ciclo.

Pilar Alegría, en un momento de la entrevista, en su despacho de las Cortes de Aragón. / Laura Trives

¿Cree que es buena idea que se mantenga Pedro Sánchez como candidato?

Sí. Sí, sin duda.

El expresidente Zapatero la acompañó en el congreso en el que resultó elegida secretaria general y ha sido un apoyo importante para usted. ¿Cómo recibió la noticia de su imputación?

Me supuso un impacto, un impacto emocional. Es verdad. Impacto, sorpresa... Llámalo como quieras. Pero yo espero y confío que cuando declare en estos próximos días, el expresidente Zapatero tenga respuesta para todas esas esas preguntas que nos estamos haciendo y que se están investigado. Pero lo que tampoco voy a compartir nunca es esa condena previa antes de que él pueda declarar, porque si nos creemos de verdad el Estado de Derecho, también defender la presunción de inocencia.

¿Le ha sorprendido más el tráfico de influencias, el tema de las joyas...?

No es tanto si es una cosa u otra. Conocida esa información, hay que dejar que la justicia trabaje, que él pueda también declarar y dar sus explicaciones y, hasta que se diga lo contrario, por supuesto, si defendemos el Estado de Derecho, lo defendemos de la A a la Z y por tanto también con ese respeto a la presunción de inocencia.

Un informe de la UCO señalaba que la 'fontanera' Leire Díez se reunió en Zaragoza, en casa del dueño de Forestalia. ¿Tenía constancia de esa reunión, y cree que puede haber alguien del PSOE Aragón implicado?

Todo lo que conozco de esa reunión lo conozco a través de los medios, que es una cuestión que se está investigando, y que se investigue hasta el final.

Pilar Alegría, en la Aljafería. / Laura Trives

Usted llegó a ser citada a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Ábalos y la presunta fiesta que se celebró en el Parador de Teruel. Con las nuevas informaciones que se han publicado que apuntan a la presencia de prostitutas en esa fiesta, de la que usted dijo que allí no pasó nada porque usted no escuchó nada, ¿mantiene esa versión?

Es que mi versión no va a cambiar, porque yo ya he explicado la verdad. Yo he dado toda la información que se me ha requerido. Era delegada delegada del Gobierno en ese momento y una de las funciones del delegado es acompañar en las distintas tareas de laboral a un ministro o una ministra cuando visita tu comunidad autónoma. Punto. He dado explicaciones en rueda de prensa, en la comisión del Senado, incluso ayer mismo, apoyé favorablemente la creación de esta comisión de investigación en las Cortes. Yo no tengo nada que tapar, ni nada que ocultar. Pero el por qué de la comisión de investigación lo tendrá que explicar el PP, porque a mí ya me han condenado. Y me condenan, en todo caso, por unos hechos que, si fueron cometidos, fue por un hombre. Esto tiene muchos nombres y le dejo al lector que ponga el calificativo que considere. A mí se me culpa, se me juzga, se me señala no por unas actitudes que hubiera yo podido cometer, sino por unos hechos que, si fueron cometidos, fueron cometidos por un hombre. En la comisión de investigación explicaré lo mismo que expliqué hace meses. Lo mismo. No deja de ser curioso que cuando al PP le pedimos una comisión de investigación para conocer qué está pasando con ese desfase económico en La Romareda, ahí transparencia no, ahí cierran la persiana. Hace ya unos años que le señor Azcón prometió dentro del campo de la Romareda que el nuevo estadio no iba a costar ni un euro y nos hemos encontrado un informe de la Cámara de Cuentas que habla ya de más de 200 millones con recursos públicos. Y que, cuando esta infraestructura sea explotada, el beneficio no va a ir a los aragoneses, sino a bolsillos privados.

Usted dijo en el Senado que si se demostraba que había mentido, dimitiría. Y le han pedido su dimisión.

Mentir es decir lo contrario de lo que una sabe, conoce o piensa. Nunca he hecho yo esto.

¿Tiene ahora nuevos elementos para pensar que pasó algo distinto entonces de lo que usted conocía, pensaba o sabía en ese momento?

Pero si ya lo expliqué allí. La primera persona que llamaron a declarar en esa comisión fue al director del Parador. Le invito a la gente a que le escuche. Yo era delegada del gobierno y a mí jamás por parte de Policía Nacional se me facilitó ningún parte de ningún tipo. Y cuando escuché al director del Parador decir que él no era conocedor, ni había tenido ningún parte ni ningún aviso... De todos modos, si el PP está tan convencido de que yo mentí en el Senado, lo que me sigue sorprendiendo es que no cojan todas esas pruebas y las lleven a sede judicial. Pero sale mucho más a cuenta seguir con este tipo de difamaciones e insinuaciones para desgastar a un adversario político que sostenerlas frente a un juez.

"No veo un cambio de ciclo político. Los cambios de ciclo los deciden los ciudadanos en las elecciones generales"

Zapatero ha sido un referente moral para un ámbito amplio de población progresista. ¿Cree que su investigación tiene un impacto mayor que el caso Ábalos, por ejemplo?

Somos muchísimos, muchísimos ciudadanos progresistas y seguramente gente también conservadora que es perfectamente consciente de toda la política que desarrolló en sus distintos gobiernos. La ley de la dependencia, la retirada de las tropas de Irak, el freno al trasvase del Ebro... Cuando yo hablaba de ese impacto emocional no lo hacía solamente en primera persona. Creo que recojo en esas palabras un sentimiento que es compartido, ¿no? Pero vuelvo a decir: es importante dar tiempo al tiempo, que la justicia trabaje, que él pueda dar explicaciones y máximo respeto también a la presunción de inocencia.

La secretaria general del PSOE Aragón, en su despacho en las Cortes. / Laura Trives

Queda menos de un año para las elecciones municipales. ¿Cuál va a ser el proceso para elegir a los candidatos?

El 27 de junio tenemos ya un Comité Federal y parece ser que ahí se establecerán los calendarios de primarias para la elección de esos candidatos municipales y autonómicos donde haya autonómicas también, un calendario que nos llevará a los meses de otoño.

¿Qué qué planes tiene para la ciudad de Zaragoza, donde la alcaldesa del PP Natalia Chueca ya ha dicho que repite como candidata?

Pues tenemos que hacer lo mismo que se hizo cuando yo me presenté. Tenemos que abrir proceso de primarias.

¿Y va a respaldar a la actual portavoz, Lola Ranera?

Bueno, si hago esto como secretaria general del partido, ¡imagínate! Los procesos de primarias tienen que ser absolutamente respetuosos y que se puedan presentar los distintos compañeros y compañeras. Flaco favor estaría haciendo yo si me posicionara antes de que hayamos abierto ni tan siquiera el proceso de primarias. Pero ya que me preguntas, quiero aprovechar para reconocer el trabajo que desde el grupo municipal se está haciendo por parte dde la portavoz y del resto de los compañeros y compañeras.

¿Pero apostaría por repetir candidata o cree que el partido en Zaragoza necesita una cara nueva?

La última vez que se presentó Natalia Chueca, si las elecciones fueron en mayo, lo anunció para enero. Todos los partidos tenemos nuestras estrategias, pero en mi caso, como secretaria general, no me voy a pronunciar sobre ningún proceso que todavía ni siquiera hemos abierto.

¿Cuál va a ser esa estrategia para recuperar parte del poder territorial que perdieron en muchas capitales comarcales en 2023?

El PSOE sigue teniendo una representación importante y nosotros como partido vamos a apostar por las mejores candidaturas con el objetivo de mantener los ayuntamientos que tenemos y recuperar aquellos que hemos podido perder. Las primarias son para las tres capitales de provincia.

¿Augura muchas caras nuevas? Las listas de 2023 no las hizo usted.

Conforme vayan pasando los meses lo iremos viendo.

¿Qué le parece el fichaje de Alberto Izquierdo, presidente del PAR, como asesor del presidente Azcón?

Yo suelo ser bastante respetuosa y más con los líos de la derecha. Pero creo que es difícil de comprender que el presidente de un partido asesore al presidente de otro. A mí me resulta difícil entenderlo. Y me temo que a alcaldes del PP y del PAR aún les cuesta más entenderlo.

El presidente Azcón suele decir que usted no va a acabar la legislatura como portavoz de la oposición.

Si fuera por él, yo no hubiera sido candidata, me hubiera ido de senadora autonómica... Es una constante retahíla. Lo que yo les puedo garantizar es que mi compromiso es con Aragón. 100%. No gané las elecciones pero hoy lidero la oposición aquí en Aragón y voy a estar construyendo una alternativa al desgobierno del señor Azcón desde las Cortes de Aragón.

"Me gustaría repetir y me presentaré a las primarias autonómicas, cuando lleguen"

¿Se vería como candidata otra vez en en esas futuras elecciones autonómicas?

¡Ay madre mía! Primero, a ver cuándo son, ¿no? Cuando volvamos a elecciones autonómicas, volveremos a a entrar en ese debate, pero lo que sí que te puedo garantizar es que vamos a trabajar con ahínco y con ganas. Pero me gustaría repetir y me presentaré a las primarias autonómicas, cuando lleguen.

Una de las últimas salidas en las filas socialistas fue la de Mayte Pérez, por la elección de Rafael Guía como senador autonómico, después de más de 20 años de trayectoria política. Ella se quejó de las formas en su despedida, después de haber sido portavoz del gobierno, consejera de Presidencia, secretaria provincial en Teruel... ¿Cree que las formas podían haber sido otras?

Como secretaria general lo único que puedo hacer, y lo hago convencida, es reconocer el trabajo de Mayte. Han sido 20 años de trabajo en la primera línea política y me consta su dedicación y sus ganas por trabajar en defensa de Aragón y los aragoneses. La política afortunadamente nos lleva a que hay momentos en los que coges un papel en primera línea y otros, en segunda en tercera, pero el trabajo en cualquier posición siempre es bienvenido y necesario. Siempre que hay cambios no todo el mundo los valora de la misma manera. Pasa en todos los partidos políticos. A partir de ahí, yo tengo una máxima y es que cuando he entendido mejor o peor las decisiones que se han tomado, las he trasladado de puertas hacia dentro.

Si el PSOE aspira a gobernar necesitará pactar, como en los últimos años. ¿Cómo ve la unión de las izquierdas?

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Yo siempre he defendido que es positivo, que sería una buena noticia que pudieran encontrar ese espacio de de unidad.