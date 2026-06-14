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La plaza de España de Zaragoza se teñirá de verde para preparar las batallas educativas del próximo curso

Marea Verde Aragón despedirá el curso el martes 16 de junio con una asamblea para analizar reivindicaciones y preparar desafíos como la concertación del bachillerato o la insuficiente atención a numerosos centros

Imagen de una de las acciones convocadas por Marea Verde para defender los derechos de la escuela pública.

Imagen de una de las acciones convocadas por Marea Verde para defender los derechos de la escuela pública. / Jaime Galindo

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Marea Verde Aragón celebrará este martes 16 de junio una asamblea abierta en la plaza de España de Zaragoza, una vez finalizada la concentración convocada en defensa de la escuela pública, con el objetivo de analizar la situación educativa en la comunidad y preparar las acciones del próximo curso.

La escuela pública despedirá así el curso escolar, celebrando la cautelar que suspende provisionalmente la concertación del bachillerato con esta concentración a las 19.00 h en la plaza de España. Después, Marea Verde Aragón tomará la palabra.

Tras un año marcado por las movilizaciones en defensa de la educación pública, Marea Verde Aragón considera necesario cerrar el curso con un espacio de debate y organización colectiva que permita evaluar las reivindicaciones impulsadas durante estos meses y fortalecer la respuesta social ante los desafíos que continúan abiertos.

La plataforma ha advertido en un comunicado de que el próximo curso volverán a estar sobre la mesa cuestiones fundamentales como la oposición a la concertación del bachillerato, la necesidad de dotar a los centros de plantillas ajustadas a sus necesidades reales y la denuncia de la insuficiente atención que siguen sufriendo numerosos centros educativos públicos.

"La escuela pública necesita una comunidad educativa activa, organizada y capaz de responder de forma colectiva a los recortes, la falta de recursos y las decisiones políticas que ponen en riesgo la equidad del sistema educativo", han insistido en un comunicado en el que hacen un llamamiento a participar en dicha asamblea a docentes, familias, alumnado y ciudadanía y a vestir la camiseta verde.

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El encuentro pretende ser un espacio abierto para compartir experiencias, recoger propuestas y construir de forma conjunta las líneas de trabajo que marcarán el inicio del próximo curso.

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