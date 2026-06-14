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El pueblo a 30 minutos de Zaragoza con una de las mejores piscinas de Aragón: spa y toboganes para toda la familia

Los vecinos de Zaragoza y alrededores buscan alternativas para huir del calor, encontrando en esta localidad un destino con piscinas de primer nivel.

Toboganes en las piscinas del pueblo de Zaragoza

Toboganes en las piscinas del pueblo de Zaragoza / AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS

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Luis Alloza

Zaragoza

El calor ha regresado con fuerza para dejar en el Valle del Ebro temperaturas próximas a los 40 grados y noches tropicales durante al menos las próximas 48 horas. Los zaragozanos buscan desesperadamente alternativas para refrescarse y muchos optan por acudir a la playa o a la piscina para darse un chapuzón. Aragón cuenta con múltiples opciones distribuidas entre las tres provincias para refrescarse y no sufrir las altas temperaturas con zonas adaptadas para el baño en embalses, pozas y ríos. Además, la gran mayoría de los pueblos cuentan con sus propias piscinas municipales donde podrás bañarte después de conocer todo el patrimonio escondido entre sus calles.

Cuando decides hacer una escapada buscas un destino que se encuentre a una distancia no muy lejana de Zaragoza para poder hacer en el mismo día el trayecto de ida y vuelta sin cansarte en exceso. Hay un pueblo a 30 minutos de la capital aragonesa que tiene una de las mejores piscinas municipales de todo Aragón a la que acuden vecinos de otras poblaciones para tirarse por sus toboganes y disfrutar de los chorros de su spa. Cabe recordar que este pequeño parque acuático está distribuido en las tres piscinas del recinto.

La piscina de mayor tamaño de Figueruelas

La piscina de mayor tamaño de Figueruelas / AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS

Las piscinas de Figueruelas son consideradas las mejores de la comarca por muchos de los habitantes de la Ribera Alta del Ebro. Las instalaciones se reformaron en el año 2022 e incluso contaron con la visita del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a su reinaguración. Las obras de actualización permitieron a la localidad contar con unas instalaciones de primer nivel que no tienen nada que envidiar a otros pueblos de Aragón o incluso a piscinas municipales de la propia Zaragoza.

Fue por aquel entonces cuando se creó la zona de spa, se instalaron los toboganes, se cambió el sistema de tuberías, se resembró el césped, se completó la reforma de los vestuarios, bar, terraza y acceso a las piscinas. Y es que en el complejo deportivo de Figueruelas también se encuentran dos instalaciones de alto nivel como el Pabellón Javier Herrero o el campo de fútbol San Isidro.

La zona del spa de las piscinas de Figueruelas

La zona del spa de las piscinas de Figueruelas / AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS

Las piscinas municipales del Figueruelas abrieron sus puertas el pasado fin de semana, pero la bajada de las temperaturas impidió que hubiese una gran afluencia de visitantes. Las instalaciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto cuando se ponga punto final a la temporada de verano. Si alguna persona quiere darse un chapuzón en las piscinas del pueblo zaragozano debe pagar cinco euros de lunes a viernes y 8 euros en fin de semana.

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El municipio de Figueruelas, famoso en toda Europa por la planta automovilística de Stellantis, también tiene algunos atractivos patrimoniales que bien merecen una visita como la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. También te puedes dar un paseo por los alrededores del Canal Imperial donde encontrarás la almenara de San Joaquín y el puente de Barrullas.

Panorámica de Figueruelas

Panorámica de Figueruelas / AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS

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