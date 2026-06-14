El restaurante de Zaragoza en el que se sirve el mejor sándwich cubano de la ciudad: "Sin calidad no hay razón de ser"

Rosa Sabon llegó a Zaragoza en 2014, sin imaginar que, años después, acabaría levantando un pequeño local que hoy es refugio, punto de encuentro y memoria a su país. A sus 59 años, esta cubana que estudió ingeniería en construcción civil en su tierra ha tenido que reinventarse. "La cocina no me gustaba para nada", recuerda. La vida y la necesidad de sacar adelante a su hijo, la empujaron a un oficio que terminó convirtiéndose en vocación.

Trabajó en bares y hoteles hasta que un día decidió parar, respirar y pensar en qué quería hacer. La respuesta llegó en forma de sueño compartido. Kimera, un proyecto que nació junto a dos amigos con los que mantiene once años de amistad. "Siempre digo que fueron los grandes artífices de este proyecto, fue algo muy querido hasta que lo conseguimos". El restaurante Kimera se encuentra ubicado en la calle del Heroísmo, 49. en el Casco Antiguo de Zaragoza.

Un restaurante apto para perros

El barrio los recibió con una mezcla de curiosidad y cariño. En primera instancia, por los perros. Kimera es un espacio apto para perros desde el minuto uno. "Los perritos son familia", señala, que prepara un mural fotos de todos ellos. Ese gesto sencillo abrió la puerta a una comunidad que hoy la arropa, la recomienda y la sostiene. "El parroquiano de toda la vida es el que te sube o te baja", afirma. En su caso, se encuentra en pleno apogeo del restaurante con días sacando una gran rentabilidad económica.

REPORTAJE GASTRONOMICO KIMERA JUNIO 2026 / Pablo Ibáñez

La propuesta gastronómica es una fusión entre Cuba y España. Rosa recupera sabores que marcaron su infancia: el sándwich cubano, la medianoche, la yuca con mojo, la fritura de malanga y el plátano macho de ropa vieja. "Cada vez que un cubano lo prueba, se emociona". También ofrece platos más locales: ensaladas, raciones, brochetas, rabas o unas manitas de cerdo cuya salsa ya tiene fama en el barrio. Todo hecho en una cocina diminuta que funciona como si fuese una extensión de su casa. "Sin calidad no hay razón de ser", repite.

El sándwich cubano, su plato estrella

El plato estrella de Kimera es el sándwich cubano, una receta emblemática, que Rosa prepara con la misma fidelidad con la que recuerda su infancia. Media barra de pan tostado, carne de cerdo, lacón, pepinillo y mostaza forman un bocado que despierta nostalgia todos los cubanos que acuden al local. Como aquí no encuentra jamón ahumado, lo sustituye por lacón, manteniendo ese sabor profundo que identifica al bocadillo original. Es el sabor que más identidad aporta al proyecto y el que mejor encarna la fusión de la gastronomía española y cubana.

REPORTAJE GASTRONOMICO KIMERA JUNIO 2026 / Pablo Ibáñez

El sándwich cubano se caracteteriza por su originalidad y su lista de ingredientes intocable. "Los ingredientes son los mismos siempre y vayas donde vayas te los vas a encontrar, eso es lo que lo hace especial y único", destaca Rosa.

Los precios modestos son parte de su filosofía. "Yo no vengo aquí a enriquecerme". señala. La responsable, prefiere que la gente coma bien, vuelva y recomiende. Y así ha sido. Aunque los inicios estuvieron llenos de muchas dudas, entre ellas: meses de obras, días sin caja y dudas constantes. Los últimos días están siendo muy positivos gracias a la difusión de su restaurante en redes sociales.

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Hoy Rosa, vive agradecida al barrio, a sus amigos y a su pareja, quién apostó por su sueño y le ayudó a realizar una fuerte inyección de dinero en la reforma prácticamente integral que el restaurante requería. Así como, describe su historia en la capital aragonesa con una inmensa gratitud, la ciudad que le cautivó y donde crió a su hijo. "Nunca me he sentido excluida. Aquí me siento una más", analiza. Kimera es, para ella, un homenaje a sus raíces y a la tierra que le acogió.