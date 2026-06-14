La Universidad de Zaragoza se 'contagia' de la fiebre de los centros de datos y construirá dos complejos en los campus San Francisco y Río Ebro

La Universidad de Zaragoza tendrá dos centros de datos propios en 2027. El campus público aragonés prevé invertir cerca de 1,5 millones de euros en la construcción de un complejo principal y otro de respaldo para reforzar su infraestructura tecnológica en los próximos cursos, siempre y cuando se cumplan los plazos estimados en la licitación. Un proyecto que financia por completo el Gobierno de Aragón, a través de un programa contrato.

El objetivo de la Universidad de Zaragoza, según se desprende del contrato publicado hace unos días, es garantizarse "el suministro de los centros de procesos de datos" en dos lotes. Separa así el campus público el centro "principal" del que llama "de respaldo". El primero se situará en la planta baja del edificio de Matemáticas que se encuentra en el Campus San Francisco. El de respaldo también estará en la capital aragonesa, pero en el sótano del edificio Betancourt del Campus Río Ebro.

"El alcance del proyecto contempla el acondicionamiento del espacio reservado para formar el nuevo centro de datos para mejorar la eficiencia, seguridad y disponibilidad del centro de datos", cuenta la Universidad en sus condiciones, en las que especifica que la obra civil en el campus San Francisco deberá afrontar "el acondicionamiento del cerramiento de la sala eléctrica y la sala IT que formarán el nuevo centro de datos". La empresa que se adjudique el proyecto deberá encargarse del equipamiento de las nuevas instalaciones y de la puesta en marcha de las estructuras eléctricas y de cableado.

El propio contrato de la universidad destaca que la actualización del centro de datos principal estará acompañada de "un nuevo sistema de monitorización centralizada", con la intención de recoger en un solo módulo "las infraestructuras críticas para la continuidad del servicio de ambos centros de datos".

Las características que se detallan para el centro de datos del campus Río Ebro son similares, aunque el campus público concreta la necesidad de instalar "una nueva infraestructura técnica", que incluirá "nuevos racks y equipos de climatización específicos para su uso en centros de datos", y nuevos sistemas de cableado y monitorización.

Como en el caso del complejo del campus San Francisco, la nueva infraestructura tecnológica del edificio Betancourt incluirá ese sistema único que "englobará" todas las infraestructuras "críticas" para garantizar que los centros se encuentran siempre en funcionamiento. La Universidad de Zaragoza señala que tanto el equipamiento, como las conexiones eléctricas y las comunicaciones, deberán ser compatibles con el complejo de San Francisco, ya que "se integrará con el sistema existente en el centro de datos principal".

Exteriores del edificio Betancourt, que alojará el centro de datos de respaldo de la Universidad de Zaragoza. / Jaime Galindo

Las empresas interesadas en hacerse con este contrato de la Universidad de Zaragoza tienen hasta el próximo 2 de julio para presentar sus ofertas. Los criterios que marcarán la decisión del licitador pasan por la mejor solución técnica, el compromiso con el programa y la mejora del cronograma, la presentación de un plan de pruebas con "medidas de ahorro y eficiencia energética" y "plan de servicio posventa" y un plan de formación que deberá concretar cómo se educará a los trabajadores que estén relacionados con la futura instalación.

La firma que se haga con el contrato tendrá cuatro meses para realizar los trabajos que se muestran en el contrato y deberá incluir en la oferta "una planificación detallada" de todas las tareas a llevar a cabo. La instalación y la obra civil serán los primeros hitos que deberá completar la contrata, antes de afrontar los sistemas eléctricos, de refrigeración o la protección contra incendios. En la semana 15, la última que contempla el cronograma para los dos centros, se completará la instalación de la monitorización del sistema y de todo el complejo construido.