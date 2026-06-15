345 personas dependientes han muerto esperando atención en Aragón en los cinco primeros meses de 2026

Un sistema de bajo coste que lastra a Aragón. Así lo describe la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha informado de que en los cinco primeros meses de 2026 han muerto 345 personas dependientes esperando ser valoradas o atendidas. La paradoja llega porque, al tiempo que registra estas cifras, la aragonesa es la tercera comunidad más rápida en resolver expedientes, con 122 días de media y solo precedida por la ciudad autónoma de Ceuta (86) y por Castilla y León (119). En estos cinco meses, la autonomía ha reducido 19 días este tiempo.

Las cifras se desprenden del último informe del observatorio estatal para la dependencia, que recoge datos hasta el 31 de mayo de 2026. El portavoz de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en Aragón, Gustavo García, ha explicado que de los datos globales se deducen "unos resultados muy positivos" para la comunidad aragonesa, que está a la cabeza en número de personas atendidas, listas de espera y tiempos de tramitación.

Según apunta García y respaldan los datos de este informe y otros anteriores, el problema llega porque Aragón cuenta con un sistema low cost. El portavoz de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales en la comunidad hace referencia a "intensidades muy bajas de servicios, como la ayuda a domicilio; un escaso número de servicios residenciales y unas cuantías bajas en las prestaciones de cuidados en el entorno familiar o en las vinculadas al servicio".

Los datos nacionales reflejan que, en lo que va de 2026, en España se han realizado prestaciones de cuidados en el entorno familiar, 25.226 teleasistencia y 3.575 servicios de prevención, mientras que en este mismo periodo de tiempo se han creado en España 370 nuevas plazas residenciales y 1.390 prestaciones económicas vinculadas al servicio. García asegura que, cuando se disponga de los datos aragoneses, se verá "agudizado" este panorama low cost "con toda seguridad".

En la misma línea, el informe expone que, a nivel nacional, "los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost que es poco eficaz".

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Pese a ello, los datos revelan que Aragón es la cuarta comunidad en la que más ha aumentado el número de personas atendidas en los cinco primeros meses de 2026: un 3,2%, con solo Canarias, Cantabria y Madrid por delante de ella. También registra una de las listas de espera más bajas, que se ha reducido un 5,8% en lo que va de 2026 y que ha cerrado mayo con 4.615 personas, un 7,4% del total.