Casi todo Aragón, en alerta: la Aemet extiende los avisos amarillos por tormentas y fuertes rachas de viento
Las temperaturas continuarán siendo excepcionalmente altas durante esta semana e incluso podrían pasar de los 40 grados el domingo
Los posibles chaparrones y las fuertes rachas de viento van a condicionar este lunes a Aragón en un día que volverá a estar marcado por el calor intenso, más propio de la canícula que de mediados de junio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por tormentas y rachas de viento de hasta 70 km/h a partir del medio día a lo largo y ancho de prácticamente toda la comunidad. Solo permanecen fuera de esta alerta dos zonas: las Cinco Villas y el Bajo Aragón de Teruel.
Las previsiones meteorológicas adelantan un día con bastante inestabilidad donde las lluvias pasajeras, como las que barrieron la provincia turolense y salpicaron levemente la capital aragonesa durante las últimas horas de este pasado domingo, sean una constante a partir del mediodía. Las primeras zonas expuestas a los chubascos, aunque no se prevé que sean de importancia, serán la zona del Moncayo, Ibérica de Zaragoza, centro de Teruel y el Maestrazgo.
Será a primeras horas de la tarde cuando las lluvias afecten a más áreas como el prepirineo de Huesca, el sur de Teruel, el entorno de Calamocha o el este de la provincia, donde además podrían venir acompañadas de tormentas en el entorno de Allepuz, Cantavieja y Valdelinares, que también podrían producirse en Calamocha. Durante las horas centrales de la tarde no se puede descartar precipitaciones en ningún punto de Teruel.
Las tormentas serán más frecuentes este lunes, pero continuarán de forma aislada durante el martes y el miércoles en varios puntos de Teruel
Antes de que anochezca podría llover en Zaragoza y en los municipios de su entorno, en la ribera alta del Ebro y las Cinco Villas.
Las lluvias y chaparrones aislados continuarán mañana martes en amplias zonas de Teruel y de la Ibérica de Zaragoza a partir del mediodía y a últimas horas del día en los municipios del sur de la capital aragonesa. Durante el miércoles y jueves, las tormentas continuarán amenazando a zonas de Asturias y Castilla y León de manera importante, pero tocará de manera tangencial a Aragón, especialmente en el oeste de Teruel.
Más de 40 grados en Zaragoza
La amenaza de tormentas y el riesgo de chubascos serán los invitados de excepción en una semana que continuará marcada por el intenso calor. Durante los próximos días, Zaragoza capital estará instalada en valores muy altos para este momento del año, cuando todavía ni siquiera ha comenzado el verano astronómico.
Será precisamente el domingo, con el inicio de los meses más calurosos del año, cuando los modelos meteorológicos avanzan que se podrían superar los 40 grados en la capital, que podría incluso recrudecerse a inicios de la próxima semana, aunque todavía es muy pronto para confirmarlo. Según la predicción del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas (ECMWF) el pico de calor de este nuevo episodio de temperaturas anormalmente altas será el lunes 22 y martes 23.
A partir de ese día, con ese techo que se prevé alto, pero no de récord, las temperaturas bajarán levemente, volviendo a instalarse en el entorno de los 37 o 38 grados en la ribera del Ebro, que continuará siendo uno de los lugares de España con los valores más extremos.
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