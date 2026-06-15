Aragón entra en el podio de las comunidades con más inversión extranjera

Aragón irrumpe en el podio de las comunidades autónomas que más inversión extranjera han recibido en los últimos tiempos. La comunidad se sitúa en tercera posición, solo por detrás de Madrid y Cataluña, históricas dominadoras de un escenario que Aragón no había pisado en su historia y del que presume en la actualidad aupada por los miles de millones de euros anunciados en el sector tecnológico, la gran mayoría vinculados a los centros de datos que se instalarán en el territorio en el próximo lustro. El último informe de la fundación Basilio Paraíso, que ahonda en el cierre de la situación económica de la comunidad respecto a la media nacional en 2025, destaca esta nueva posición de Aragón y la distancia con el cuarto puesto que ocupa Andalucía.

Desde la consultora Eulen, que ha elaborado este informe para la fundación Basilio Paraíso, han señalado en la presentación del estudio que es "complicado" estimar cuándo se empezarán a notar los efectos de estas grandes inversiones en la economía aragonesa. "Tiene que ir acompañado de una serie de factores", ha resumido Álvaro García, analista de Eulen, que ha citado "la generación de empleo de forma recurrente o la capacidad de producir volumen y actividad" como dos cuestiones que deben influir para que los ciudadanos noten la llegada de estos grandes proyectos tecnológicos a la comunidad.

García ha precisado que los efectos "se empezarán a reflejar" en el corto plazo, ya que Aragón es una comunidad que "ha estado sembrando" y posteriormente "recogerá con manufacturas o bienes de equipo" esos efectos positivos para su economía.