El comercio exterior de Aragón "se debilitó" en 2025, pero la reapertura del estrecho de Ormuz puede mejorar sus resultados

El comercio con el exterior es una de las pocas notas negativas para la economía aragonesa en 2025. La balanza entre exportaciones e importaciones ha arrojado, según el reciente estudio presentado por la fundación Basilio Paraíso, un resultado que afirma que "se debilitó" el intercambio de materias más allá de las fronteras españolas. Una situación que puede mejorar, aunque vigilando "con cautela", según avancen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la próxima reapertura del estrecho de Ormuz, que se supone tendrá un impacto positivo en el comercio internacional.

El resumen del estudio de la fundación Basilio Paraíso, que ha sido realizado por la consultora Auren, destaca que el sector exterior "se ha debilitado" en el último ejercicio. Según Álvaro García, analista de Auren que ha presentado este martes los resultados, el comercio con el exterior ha sido "una de las notas negativas del comportamiento de la economía aragonesa", que ha celebrado su entrada en el podio de las comunidades que más inversión extranjera recibe o la estabilización del crecimiento del PIB y de la calidad de vida de los aragoneses, según diferentes indicadores.

García ha analizado que se ha producido "un fenómeno bidireccional" que ha provocado ese resultado amargo en el balance de comercio con el resto del planeta. El analista ha detallado que "han aumentado las importaciones a la vez que se han visto reducidas las exportaciones". No ha cambiado, eso sí, los socios predominantes de la economía aragonesa, que sigue teniendo como principales compradores de sus productos a países de la Unión Europea.

No obstante, el sector exterior "sigue siendo muy relevante en la economía aragonesa", ha recalcado el consultor de Auren, de hecho, la comunidad autónoma es la octava más exportadora y la séptima más importadora, mientras que en términos de PIB, por ejemplo, es la décima. "Entonces, claramente el sector exterior tiene un peso significativamente superior respecto al conjunto de la media nacional", ha apostillado.

En cifras, Aragón exportó mercancías por valor de 15.618 millones de euros durante 2025 y el ejercicio se cerró con un déficit comercial de 4.458 millones de euros, consecuencia de una reducción de las exportaciones y, especialmente, de un fuerte incremento de las importaciones, impulsadas por la elevada demanda de bienes de equipo y productos industriales asociados al actual ciclo inversor.

Lejos de interpretarse como un síntoma de debilidad económica, este comportamiento refleja en gran medida la intensidad de la actividad empresarial y de los proyectos de inversión en marcha en la comunidad, ha observado García.

Las previsiones con la apertura de Ormuz

Aunque ninguno de los analistas que ha presentado el estudio ha querido ser muy directo en la elaboración de las previsiones y han recomendado "cautela" a la hora de mirar al futuro a corto y medio plazo, las primeras estimaciones de distintos organismos señalan unas perspectivas "favorables" para la economía de España y de Aragón. Las previsiones para 2026 y 2027 continúan siendo positivas, tanto para España como para Aragón, aunque con "moderación" del crecimiento, tal y como estiman los principales organismos internacionales.

Incluso, la comunidad autónoma tiene unos indicadores mejores que los que presenta la media española. Según los primeros datos, Aragón crecería en 2026 cerca del 3% de su PIB, mientras que en España el aumento económico se quedaría más próximo al 2%.

La principal amenaza para las previsiones ya no procede de las tensiones comerciales, sino de la evolución de los conflictos geopolíticos abiertos en Oriente Medio y de sus posibles consecuencias sobre los mercados energéticos, según recoge el informe, ya que una eventual interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, podría provocar un encarecimiento de la energía, reactivar las tensiones inflacionistas y afectar al crecimiento económico de Europa y de España.

En este contexto, Aragón afronta el futuro desde una posición de "fortaleza", pero con la necesidad de seguir reforzando su competitividad, garantizar el suministro energético necesario para acompañar el actual ciclo inversor y anticipar los cambios que puedan derivarse de un escenario internacional cada vez más complejo.