El pueblo favorito de Camela está a diez minutos de Zaragoza: dará un concierto en el municipio más rico de Aragón

La música forma parte del verano en Aragón. Los conciertos y los festivales van a animar el ambiente en muchos puntos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Los ayuntamientos y las comisiones de fiestas apuestan por traer caras muy conocidas a sus pueblos para intentar atraer al mayor número de vecinos y visitantes durante los días más grandes del año. Sexy Zebras, Ultraligera, Chenoa, Leticia Sabater, Dani Fernández, Pablo López, Guitarricadelafuente, Sidonie o Camela son algunos de los artistas más conocidos que actuarán en Aragón este verano.

Algunas localidades están dando a conocer en las últimas horas cuáles serán sus actuaciones estrella durante los meses de julio y agosto cuando no será necesario marcharte fuera de la comunidad para disfrutar de un buen concierto. La semana pasada era el turno de Pedrola, que anunciaba a través de su perfil oficial en redes sociales, el concierto de Chenoa el próximo 15 de agosto durante sus fiestas patronales. La artista, que dio el salto a la fama en la primera edición de Operación Triunfo, será la estrella veraniega en la Ribera Alta del Ebro.

Concierto de Chenoa en el Teatro de las Esquinas en 2014 / El Periódico de Aragón

Concierto en un bonito estadio

Otra importante localidad zaragozana que ha anunciado un gran concierto para este verano es Villanueva de Gállego donde actuará Camela el próximo 10 de julio en el estadio Enrique Porta. Las entradas para el concierto se han puesto a la venta este lunes 15 de junio desde las 10.00 horas a través de Ibercaja. El precio será de 20 euros, una cifra que convierte la actuación en uno de los planes musicales destacados del arranque del verano en la provincia de Zaragoza.

Camela mantiene intacto su tirón después de más de 30 años de trayectoria. Dioni Martín y Ángeles Muñoz han convertido su mezcla de tecno-rumba, pop y melodía popular en un sello propio, reconocible desde los primeros acordes. En sus conciertos no suelen faltar canciones como ‘Cuando zarpa el amor’, ‘Lágrimas de amor’, ‘Sueño contigo’ o ‘Nunca debí enamorarme’, himnos que forman parte de la memoria sentimental de miles de seguidores.

La actuación de Camela en Villanueva de Gállego no es la primera en Aragón ni tampoco la última. El grupo ha actuado en los últimos años en distintos puntos de la comunidad desde la propia Zaragoza hasta Huesca, Jaca, Ayerbe, Calatayud, Ejea de los Caballeros o Teruel. Sus conciertos suelen reunir a varias generaciones: quienes crecieron con sus primeros casetes en los años 90, quienes los descubrieron después como fenómeno de nostalgia y quienes siguen viendo en sus canciones una fórmula directa, reconocible y festiva.

Noticias relacionadas

La visita de Camela llega en un momento de especial protagonismo para Villanueva de Gállego. La localidad, situada a poco más de diez minutos de Zaragoza, ha encabezado el ranking autonómico de renta media por persona con 37.697 euros, superando a Cuarte de Huerva, que había liderado esta clasificación durante los últimos años. El pueblo, que no ha superado todavía la barrera de los 5.000 habitantes, ha logrado atraer grandes inversiones en los últimos años. Amazon Web Services eligió Villanueva de Gállego para levantar seis centros de datos que funcionarán durante 24 horas al día y emplearán un total de 180 trabajadores.