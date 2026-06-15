'La Famiglia se sienta a la mesa' estrena su nueva carta: una propuesta única de entender la cocina italiana.

La Famiglia se sienta a la mesa inaugura una nueva etapa con el lanzamiento de la primera carta presentada bajo su nueva identidad de marca. Una propuesta gastronómica que mantiene intacto el ADN que ha acompañado a la compañía durante sus 25 años de trayectoria y que, al mismo tiempo, reafirma una forma propia y diferencial de reinterpretar la cocina italiana.

Bajo el concepto Única, como única es nuestra forma de entender la cocina italiana, la nueva carta nace como una declaración de intenciones. Más que una selección de nuevos platos, refleja una manera propia de reinventar la cocina italiana: una propuesta que parte del origen y del respeto por la tradición, pero que se atreve a reinventarla desde la creatividad, la innovación y el cuidado por el producto. Una propuesta pensada para disfrutar Italia desde un lugar más personal, actual y reconocible.

Tortilla de patata a la Carbonara de 'La Famiglia se sienta a la mesa'. / La Famiglia se sienta a la mesa

Cada incorporación responde a esa filosofía de unir origen e innovación en una cocina italiana con voz propia. Entre las novedades que se han incorporado a esta nueva carta destacan la Girandola di chuleta, una pasta en espiral rellena de chuleta de vacuno con verduras asadas, salsa demi-glace, crujiente de Grana Padano D.O.P. y un toque de sal ahumada; y la Rustichella, que recupera el sabor de la cocina más tradicional italiana, con caldo de la casa, pasta lumaconi, albóndigas de vacuno y pollo, cebolla caramelizada y pan rústico con queso fundido y tomillo.

La reinterpretación también llega a los entrantes con propuestas como el Carpaccio de picaña, acompañado de trufa, lascas de Grana Padano D.O.P. y focaccia al pimentón; o la Tortilla de patata alla Carbonara, que fusiona dos iconos gastronómicos a través del guanciale, la crema cacio e pepe, el torrezno de Soria crujiente, la yema de huevo y el pecorino D.O.P.

Carpaccio de Picaña de 'La Famiglia se sienta a la mesa' / La Famiglia se sienta a la mesa

Las ensaladas incorporan nuevos matices con elaboraciones como la Croccante di capra; la Caprese di burrata, con aguacate y melocotón; o la Ventresca e mandorle, mientras que el apartado de arroces suma el Risotto nero di calamaro con pulpo, mantecado con Grana Padano D.O.P. y acompañado de alioli suave y un toque de pimentón.

La propuesta continúa con nuevos platos al horno como los Cannelloni de ossobuco e Idiazábal o la Lasagna verde tentazione, elaborada con gorgonzola, espinacas, champiñones, piñones y cebolla caramelizada. A ellos se incorpora una nueva pasta fresca, los Garganelli al huevo, elaborados en el propio obrador siguiendo la receta tradicional italiana, acompañados por nuevas salsas como la Gambero verde e rosso, con gambones, pesto, espinaca baby, pistacho y pomodoro rosso.

En el universo de las pizzas, la creatividad vuelve a ser protagonista con la Bravissima, un homenaje a los huevos rotos llevado a una base de tomate pelati bio y mozzarella con chorizo picante, patata, guanciale, huevo, pecorino D.O.P. y un toque de sriracha; y con la Vera Carbonara, que traslada la receta más icónica italiana al formato pizza sobre una base de cacio e pepe.

Las pizza son las protagonistas en la nueva identidad de 'Famiglia se sienta a la mesa' / Famiglia se sienta a la mesa

La carta incorpora además nuevas propuestas de carne y pescado, como la Cazuela cococcini de bacalao al pil-pil, inspirada en las cocochas tradicionales y elaborada con raviolini rellenos de bacalao, gambones al ajillo y salsa pil-pil.

Como broche final, los postres mantienen ese equilibrio entre tradición e innovación con Nostro cannoli, un canelón de almendra con semifrío de nata fresca y crema de tiramisú; una nueva tarta de queso al horno elaborada con queso fresco Pecorino y caramelo crispy; y el helado de fior di latte con stracciatella.

Con esta nueva carta, La Famiglia se sienta a la mesa refuerza el significado de su nueva identidad como un espacio donde la cocina italiana se disfruta desde una perspectiva propia, donde la tradición convive con la creatividad y donde cada plato está pensado para compartir, sorprender y convertir cualquier comida en una experiencia memorable. La esencia de la marca permanece intacta, pero su manera de contarla evoluciona con una propuesta gastronómica tan única como su forma de entender Italia.