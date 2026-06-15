El Gobierno de España asigna a Aragón 87 millones extra para financiar el déficit de 2025

El Gobierno de España, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado este lunes asignar a varias comunidades autónomas 3.788 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para atender la financiación del exceso de déficit de 2025. De ellos, Aragón recibirá 87 millones extra, según la información facilitada por Delegación del Gobierno en la comunidad.

Las otras comunidades beneficiadas por esta medida son Comunitat Valenciana, con 1.904,25 millones de euros; además de Cataluña, con 1.248,75 millones; Región de Murcia, con 526,5 millones de euros; y La Rioja, con 21,75 millones de euros.

Este año la Comunitat Valenciana continúa siendo el territorio más beneficiado por el mecanismo del Extra FLA, con más del 50% de lo asignado para 2026. Los 1.904 millones de euros que recibirá la Comunitat Valenciana se suman al conjunto de medidas que el Gobierno ha aprobado este mismo año y en ejercicios anteriores con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas dirigidas a mitigar los perjuicios causados por la dana. El último fue hace pocas semanas, donde el Gobierno asignó 1.300 millones de euros a la Generalitat para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la dana.

La financiación del Extra FLA otorgada por este acuerdo se realiza en unas condiciones financieras favorables que contribuyen a dotar de mayor liquidez y a reducir los costes de las comunidades beneficiadas, favoreciendo su sostenibilidad financiera. Este acuerdo se adopta para ayudar a la atención de operaciones comerciales pendientes de pago de las comunidades afectadas, así como para que cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades de financiación.

Distribución del tercer trimestre de 2026

En la misma reunión de la Comisión Delegada, el Gobierno ha acordado asignar a las comunidades para el tercer trimestre de 2026 un total de 6.372 millones de euros con cargo también al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, de los que Aragón recibirá 240 millones.

Las comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana solicitaron su adhesión al Fondo de Financiación a CCAA en 2026.

En total, contando con los acuerdos aprobados este lunes, os recursos totales asignados hasta el momento por el Fondo de Financiación a las comunidades para 2026 ascienden a 22.468 millones de euros.