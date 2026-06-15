El Gobierno priorizará los proyectos del Nudo Mudéjar para acelerar la transición justa en Aragón

La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, ha anunciado este lunes en Andorra (Teruel) que el Gobierno dará prioridad a los próximos proyectos adjudicatarios del Concurso de transición justa del Nudo Mudéjar para acelerar su implantación.

"El Consejo de Ministros, en una de sus próximas reuniones, otorgará la consideración de proyectos preferentes a las instalaciones de generación renovable y almacenamiento adjudicatarias del concurso; esto permitirá acortar sensiblemente los plazos para que la generación de empleo y los demás beneficios socioeconómicos asociados lleguen cuanto antes a los municipios de transición justa de Aragón", ha detallado.

La directora del ITJ, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Justa y el Reto Demográfico (Miteco), ha hecho estas declaraciones en Andorra (Teruel) durante una jornada de trabajo con los ayuntamientos de la Zona de Transición Justa de Aragón y con agentes sociales signatarios del Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre.

La visita de Carreras se produce después de que el ministerio otorgara a Enel Green Power la Autorización Administrativa Previa (AAP) para instalar unos 400 MW de instalaciones de generación renovable y almacenamiento vinculados al Concurso, lo que ha generado numerosas críticas tanto en el Gobierno de Aragón, como en el territorio y entre los agentes económicos y sociales, que ven el proyecto "insuficiente".

Esta adjudicación implica la creación de unos 80 empleos directos y 1.300 indirectos, incluyendo los asociados a actuaciones socioeconómicas, hasta agosto de 2029 --empleos a tiempo completo anualizado--, entre otros compromisos.

Más de 900 MW de capacidad liberados

Con esta AAP se liberan más de 900 MW de capacidad de acceso del Nudo, que el ITJ ofrecerá al resto de los participantes, recogidos en la orden TED/1146/2022.

A tal efecto, ya se está tramitando por la vía de urgencia la modificación de la orden TED/1182/2021. Estos proyectos también estarán ligados a la creación de un determinado nivel de empleo, entre otros compromisos.

Adicionalmente, el Ejecutivo central acordará en uno de los próximos Consejos de Ministros declarar que estos nuevos proyectos como instalaciones energéticas estratégicas, de modo que pasen a ser considerados proyectos energéticos preferentes, de acuerdo con lo dispuesto en el reciente Real Decreto-ley 7/2026.

Se considerarán urgentes los procedimientos de autorización, declaración de impacto ambiental, resoluciones administrativas y resolución de recursos administrativos.

Además, se priorizará la emisión de los informes que deban emitirse durante los procedimientos de consulta establecidos en la normativa, siempre salvaguardando las garantías ambientales, energéticas o de ordenación territorial.

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