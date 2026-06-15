Los médicos de Aragón secundan una nueva huelga nacional que suma 800 pacientes semanales a las listas de espera

Nueva semana de huelga médica nacional y con repercusión en Aragón. Médicos y facultativos han vuelto a parar su actividad esta semana para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio. Y a u titular, Mónica García, le ha pedido "diálogo" el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, que se ha referido a la importancia de negociar para poner fin a los paros que tienen consecuencias en la comunidad. "Cada semana de huelga nos supone 800 pacientes de incremento en la lista de espera quirúrgica", ha indicado. Al poco tiempo de llegar a liderar la consejería, Sanz llegó a un acuerdo con los sindicatos convocantes en el territorio (CESM y Fasamet) y se suspendió la convocatoria autonómica.

No ha sucedido así a nivel nacional, lo que ha llevado a los médicos y facultativos de Aragón a secundar de nuevo los paros estatales y, como han hecho desde el pasado diciembre, concentrarse a las puertas de los hospitales para exigir un Estatuto Marco propio. Este lunes, el primer día de huelga de la semana, lo han hecho frente al Clínico de Zaragoza al grito de "hora trabajada, hora cotizada".

Sanz ha criticado que la huelga actual "obedece a un problema que tiene el ministerio", y ha defendido que es el quién debe "arreglarlo". El consejero ha asegurado que esta cartera "está sola" y tiene en su contra a "todas" las comunidades autónomas, entre ellas Aragón, y a los sindicatos.

La huelga nacional que comienza esta semana es la última antes del verano, y como las anteriores estará marcada por las concentraciones a las puertas de los hospitales y otras acciones de protesta. Con todo, el conflicto no ha llegado a su final y los convocantes han anunciado que volverán a parar su actividad en septiembre, entonces de forma indefinida. La lucha contra el Estatuto Marco y la exigencia de uno propio lleva un año en marcha.

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En Aragón se trata ya de la sexta semana de paros desde 2026, cinco de ellas (incluida esta) con reclamos nacionales y una dedicada solo a exigir mejoras a nivel autonómico. Los sindicatos convocantes en la comunidad, CESM y Fasamet, reclaman una norma propia porque, a su juicio, el borrador de Estatuto Marco actual supone "retrocesos" en la profesión, en la salud y en la calidad asistencia, "impone" jornadas de hasta 45 horas a la semana por las "guardias obligatorias" y permite que se "recorten derechos laborales por necesidades asistenciales", lo que anula los descansos, amplía la jornada anual hasta en 150 horas y marca "horarios unilateralmente".