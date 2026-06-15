Ya es oficial: Aragón oferta 14 plazas en la repesca de los mir y la mayoría son de Medicina de Familia

La repesca mir ya está en marcha y Aragón llega a ella con 14 vacantes. Así se ha oficializado este lunes por parte del Ministerio de Sanidad, que ha publicado la resolución definitiva por la que se convoca un nuevo proceso de selección después de que el periodo ordinario terminara con plazas libres tras las renuncias o la no incorporación a los puestos en plazo.

En Aragón, como era de esperar, la mayoría de las vacantes se corresponde con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Concretamente, hay 11 plazas disponibles: cuatro en el sector de Barbastro; cuatro en el sector de Alcañiz; dos en el sector de Teruel; y una en el de Calatayud.

Además, hay una vacante mir en Bioquímica Clínica, en el hospital San Jorge de Huesca; otra vacante mir de Psquiatría en el hospital oscense; y otra de Medicina Preventiva y Salud Pública, en el hospital Clínico de Zaragoza.

Por otro lado, en la convocatoria de Sanidad también figuran cuatro plazas para enfermeras residentes en Aragón. Una está en el sector de Barbastro y es de Medicina Familiar y Comunitaria; dos están en el hospital San Jorge de Huesca (una de Enfermería Geriátrica y otra de Enfermería de Salud Mental); y una de Enfermería del Trabajo en el hospital Quironprevención de Zaragoza.

De la presente convocatoria de plazas mir y eir quedan excluidas las personas que no se hayan incorporado en plazo a la plaza adjudicada en el procedimiento ordinario o las que hayan renunciado de forma expresa a la plaza adjudicada. La presentación de las solicitudes es telemática y podrán hacerse desde este martes, a las 9.00horas, y hasta las 9.00 del 18 de junio.

Noticias relacionadas

En Aragón, este año se ofrecían 271 plazas mir. Este periodo de renuncia mir y eir preocupa a las comunidades y también a los centros sanitarios, ya que el déficit de personal que se arrastra es muy grande. Si a ello se suma la baja de los mir, eso obliga a realizar ajustes en la organización en un periodo tan crítico como es el verano, con vacaciones del personal y una demanda asistencial que, sobre todo en algunos entornos rurales de Aragón, se llega a triplicar.