Principio de acuerdo del sector del transporte de mercancías y logística de Zaragoza: estas son las condiciones

El sector del transporte de mercancías y logística de la provincia de Zaragoza ha alcanzado este lunes un preacuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para la renovación del convenio colectivo, según han informado fuentes del sindicato OSTA.

En el mismo día en el que comenzaban las movilizaciones y numerosos trabajadores se han concentrado a las puertas del SAMA para protestar, ha sido a última hora del día cuando se ha anunciado el acuerdo. De este modo y tras varios meses de negociación, la parte empresarial ha realizado una última oferta que contempla incrementos salariales del 4% para el año 2026; otro 4% para 2027; y otro 4% para 2028.

Además, estos incrementos vienen acompañados por una revisión salarial de hasta un 1% por año en caso de que el IPC de cada año supere los incrementos salariales pactados, según fuentes sindicales, quienes han denunciado constantemente en los últimos meses el bloqueo de la parte empresarial respecto al convenio colectivo.

Estas mejoras económicas, además, van a ir acompañadas en una modificación del plus de logística, que permitirá su cobro a un mayor número de personas trabajadoras del sector. También se contempla una reducción de jornada de 16 horas (8 para el año 2027 y 8 para el año 2028), un cálculo para el pago de la nocturnidad y una revisión de las categorías profesionales existentes, además de mejoras en permisos retribuidos y de conciliación familiar.

Precisamente estas cuestiones eran reclamadas por los trabajadores, que venían denunciando jornadas anuales que rozan las 1.800 horas, dificultades para conciliar, elevados índices de siniestralidad y una creciente falta de profesionales. "Valoramos como positivo este preacuerdo, ya que supone un incremento salarial por encima de los IPC actuales y una mejora en otras condiciones económicas y sociales del sector, y en los próximos días se trasladará el mismo a una asamblea sectorial para su aprobación", han indicado desde la comisión negociadora de OSTA en el convenio.

El convenio afecta a uno de los grandes motores económicos de Aragón. Engloba a más de 15.000 trabajadores entre conductores, personal de almacén, carretilleros, administrativos y empleados de las grandes plataformas logísticas asentadas en la comunidad.

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"Desde que OSTA está dentro de la negociación del convenio, las condiciones se han incrementado respecto de convenios colectivos anteriores. Entendemos que la experiencia previa de la caja de resistencia en la huelga de limpieza ha jugado un papel fundamental en el desbloqueo de la negociación ante el posible escenario de una huelga de larga duración en el sector", han añadido.