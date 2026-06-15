Así será el B05, el eléctrico deportivo que se fabricará en Zaragoza

Al sentarse al volante del Leapmotor B05, el coche eléctrico que Leapmotor fabricará en Zaragoza, llama la atención su carácter deportivo, expresado a través de un manejo dinámico y una gran capacidad de respuesta en los tramos sinuosos, y su refinado confort, que ofrece una conducción suave y relajada. El primer vehículo eléctrico deportivo de la marca está diseñado para combinar un rendimiento dinámico, tecnología avanzada y un confort refinado.

Con su diseño expresivo y sus características centradas en el conductor, el B05 marca un nuevo paso en la evolución de Leapmotor y aporta una propuesta fresca y distintiva al mercado europeo de vehículos eléctricos.

El precio del Leapmotor B05 BEV parte de 19.500 euros, con los 3.375 euros de ayudas del Plan Auto + y los 900 € de abono de los CAE’s incluido. Este posicionamiento ofrece un equilibrio competitivo entre prestaciones, tecnología y relación calidad-precio.

Con el B05, Leapmotor amplía su gama con un modelo diseñado para clientes que buscan individualidad y placer de conducción. El Leapmotor B05 se basa en tres pilares fundamentales: el placer de la conducción deportiva, la tecnología inteligente, una mayor libertad eléctrica, seguridad y un refinado confort a bordo.

Diseño atrevido con una fuerte personalidad

El B05 presenta una silueta de carrocería ancha inspirada en un coupé. Sus proporciones son líderes en su categoría, con una anchura de hombros de 1.880 mm, lo que le confiere una fuerte presencia en la carretera y una mayor estabilidad. Sus líneas limpias y esculpidas se complementan con elementos de diseño distintivos, como puertas sin marco y tiradores ocultos, una firma luminosa en forma de cuchilla, llantas de aleación aerodinámicas de 19 pulgadas y un coeficiente de resistencia aerodinámica de tan solo 0,26, lo que favorece la eficiencia y las prestaciones.

Imagen de un modelo del B05 / LEAPMOTOR

En el interior, el Leapmotor B05 ofrece un habitáculo refinado diseñado en torno a la comodidad y la facilidad de uso. Los materiales de alta calidad, incluida la tapicería de cuero ecológico que cumple con las normas OEKO-TEX, se combinan con características bien pensadas, como un techo panorámico, asientos calefactables y soluciones de almacenamiento inteligentes para mejorar la comodidad diaria.

Rendimiento y dinámica de conducción diseñados para Europa

Desarrollado en colaboración con el equipo global de chasis de Stellantis, el Leapmotor B05 ha sido ajustado específicamente para satisfacer las expectativas de conducción europeas. Ofrece una combinación equilibrada de confort y manejo ágil, respaldada por una arquitectura de tracción trasera, una distribución del peso 50:50 y una suspensión delantera McPherson y trasera multibrazo.

El sistema de propulsión eléctrico genera hasta 218 CV (160 kW) y 240 Nm de par, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos, mejorada aún más por un modo Launch Control específico.

Tecnología avanzada de baterías y carga rápida

El B05 adopta una innovadora arquitectura Cell-to-Chassis (CTC), que integra la batería directamente en la estructura del vehículo. Esta solución mejora la eficiencia energética, reduce el peso y aumenta el espacio interior, al tiempo que mejora la rigidez estructural.

El modelo está disponible con dos opciones de batería: la de 56,2 kWh con una autonomía WLTP de hasta 401 km y la de 67,1 kWh con una autonomía WLTP de hasta 482 km. La capacidad de carga rápida permite cargar la batería del 30% al 80% en unos 17 minutos, lo que garantiza la comodidad tanto para el uso diario como para los viajes de larga distancia.

El vehículo cuenta con una pantalla de infoentretenimiento de 14,6 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, equipados con el último sistema operativo de Leapmotor.

El interior del B05. / LEAPMOTOR

La aplicación Leapmotor integrada permite el acceso remoto a funciones clave del vehículo, como el control de la climatización, la programación de la carga, la supervisión del estado del vehículo y la funcionalidad de llave digital, lo que garantiza una experiencia de usuario totalmente conectada e intuitiva.

El Leapmotor B05 está diseñado para ofrecer altos niveles de seguridad, combinando un diseño estructural robusto con tecnologías avanzadas de asistencia al conductor. El modelo está equipado con 21 funciones de ayuda a la conducción respaldadas por 14 sensores y cámaras, un sistema de 7 airbags para la protección total del habitáculo y una estructura de carrocería de alta resistencia con una rigidez torsional de 34 500 Nm/°. Estas características están diseñadas para proporcionar protección tanto proactiva como pasiva, lo que refuerza la confianza del conductor en todas las condiciones.

Un público específico y orientado al diseño

Diseñado para una nueva generación de conductores urbanos, el Leapmotor B05 se dirige a clientes dinámicos y modernos: personas jóvenes y atentas a las tendencias que valoran el diseño, la conectividad y el placer de conducir. Atrae a quienes buscan un vehículo eléctrico elegante, tecnológico y expresivo que se adapte a la perfección a su estilo de vida. Es una elección segura y expresiva para quienes quieren sentir algo más, cada día. Al volante, la respuesta instantánea y la conducción suave proporcionan un auténtico placer de conducción, perfectamente equilibrado con la comodidad y la simplicidad para el uso diario.