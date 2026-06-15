El Supremo inadmite un nuevo recurso del Gobierno de Aragón contra el reparto de menores migrantes

El Tribunal Supremo ha rechazado un nuevo recurso del Gobierno de Aragón contra el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas impulsado por el Ejecutivo central para hacer frente a la crisis migratoria que padecen, sobre todo, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. El Alto Tribunal rechaza la oposición de la DGA al procedimiento, que en este recurso alegaba contra el supuesto "silencio del Consejo de Ministros" sobre los criterios del sistema de acogida.

El Supremo concluye que Aragón dirigió su recurso «contra una actuación no susceptible de impugnación contencioso-administrativa» y acuerda la inadmisión del procedimiento.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, señalan a este diario que los criterios para llevar a cabo el reparto han sido "públicos" desde que salió a la luz el Real Decreto-ley 2/2025 y en los siguientes documentos de desarrollo de esta normativa. Según el propio ministerio, los criterios fueron "fueron trabajados en las diferentes Conferencias Sectoriales convocadas a tales efectos, sin que ninguna Comunidad Autónoma propusiese criterios alternativos".

Hasta la fecha, el Gobierno de Aragón ha recibido "cinco varapalos judiciales". Desde el Ministerio de Juventud e Infancia destacan que el Supremo también ha fallado en contra de comunidades autónomas como Andalucía, Baleares o la Comunidad Valenciana, que también han presentado diferentes recursos contra los criterios del reparto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La ministra Rego ha vuelto a defender "un mecanismo de solidaridad interterritorial que ha permitido destensar los sistemas de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria. Esto se ha traducido en un mejor atención a los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados al resto de Comunidades Autónomas del Estado".

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Según Rego, "el Gobierno de España hace lo contrario a lo que hacen la derecha y la ultraderecha allá dónde gobiernan". La ministra concreta que el Ejecutivo al que pertenece "refuerza derechos donde otros pactan racismo" y asegura que ese posicionamiento "no se negocia".