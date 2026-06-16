Apenas la mitad de los centros educativos públicos responde a la encuesta del Gobierno de Aragón sobre el calor en las aulas

Calor en la calle y tambiénen las aulas. Apenas la mitad de los centros educativos públicos de Aragón han respondido al cuestionario que les envió el Departamento de Educación sobre el calor en las aulas. Son 282 de los 540 consultados (52,2%), entre los que se incluyen colegios públicos integrados, CRA, institutos, de Educación Especial, etc. Este lunes, 15 de junio, finalizó el plazo para responder a la consulta, que la DGA envió el 27 de mayo en respuesta a un requerimiento que emitió Inspección de Trabajo a raíz de las denuncias sindicales.

Según ha informado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, en una visita al colegio Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, el siguiente paso será analizar qué actuaciones solicitan los centros educativos y cuáles puede ir acometiendo el departamento durante el curso "sin entorpecer la actividad de los alumnos". La consejería no ha fijado por ahora ni plazos ni financiación para llevar a cabo las actuaciones. Se matniene a la espera de analizar las necesidades y solicitudes para después analizar la viabilidad técnica de las posibles obras a acometer.

Los sindicatos han denunciado la situación en reitradas ocasiones y desde centros como, precisamente, el Josefa Amar y Borbón, entre otros han trasladado que "urge" la climatización. Este martes a las 9.30 horas, el termómetro marcaba 30 grados en el comedor de este colegio. Los días previos han alcanzado temperaturas similares, llegando a los 29,6º a las 9.00 horas del 15 de junio, a los 26,2º a las 9.00 horas del 12 de junio y, a los 25,6º a las 10.00 horas del 11 de junio, según han anotado desde el colegio en un folio. El sindicato CCOO Aragón ha denunciado la situación ante el Juzgado de lo Social.

La consejera ha asegurado que el Gobierno de Aragón trabaja en la climatización y ha insistido en que se trata de un problema que se arrastra de tiempo atrás. "Nos hemos encontrado los centros sin actualizar y sin pasar las revisiones, sin saber cómo están los sistemas eléctricos. Es muy complicado que pongamos splits, pingüinos o cualquier otro sistema de climatización cuando las instalaciones eléctricas de los centros son antiguas o no lo soportan", ha señalado.

En esta línea, Susín ha defendido que climatizar los centros no es cuestión de "correr a poner ventiladores, no es correr a poner splits, sino que es necesario que todas las infraestructuras estén en condiciones para poder dar ese soporte". La consejera de Educación ha asegurado que el Gobierno de Aragón avanza en estos trabajos desde la pasada legislatura.

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Pero los centros educativos y las familias insisten en que las temperaturas de las aulas son muy altas y los sindicatos recuerdan que suponen un riesgo para la salud de los menores y de los profesores. Precisamente por eso, según ha informado una madre, en el Josefa Amar y Borbón han reemplazar las últimas clases del curso por actividades lúdicas y a partir de mañana y hasta el viernes llevarán a cabo dinámicas y juegos con agua para combatir el calor.