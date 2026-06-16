Aragón busca las mejores historias empresariales: abierta la carrera por los premios Talento Empleo

Los premios Talento Empleo Aragón alcanzan su sexta edición y desde este martes, 16 de junio, hasta el próximo 28 de septiembre está abierto el plazo para presentar candidaturas y lograr un reconocimiento al "esfuerzo" de empresas y entidades por la creación de empleo estable y de calidad, así como su contribución a la economía y aportación a la sociedad. Estos reconocimientos están promovidos por el Grupo San Valero, en colaboración con CEOE Aragón y Cepyme, las dos entidades que representan el tejido empresarial aragonés.

La presentación de estos galardones ha tenido lugar este martes, en la sede del Grupo San Valero en Zaragoza, en la que han participado el director general del Grupo San Valero, César Romero, el director del área de Empresas e Instituciones, Raúl Millán, así como la vicepresidenta de Cepyme Aragón, Cristina Luque, y la directora de CEOE Aragón, Ana López.

Sobre los premios, el director del área de Empresas e Instituciones ha indicado que puede participar cualquier empresa asentada en Aragón --a través de sucursales o delegaciones--, sin importar el sector o el tamaño. Deberán tener una antigüedad de dos años y se excluyen empresas de Trabajo Temporal. "Valoramos que tengan un impacto en la generación del talento a través de las personas y un impacto en el desarrollo del territorio", ha manifestado Millán.

Se establecen cuatro categorías: Micropymes, Pequeñas y Medianas Empresas, Grandes Empresas y Tecer Sector -fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo o entidades de inserción social-. "De esta forma, garantizamos que organizaciones de muy distinta dimensión puedan competir en igualdad de condiciones y ver reconocido su esfuerzo", ha apostillado.

El plazo para presentarse concluirá el próximo 28 de septiembre. "Buscamos historias reales, de compromiso con el empleo y con el talento. En definitiva, historias que merezcan la pena ser reconocidas y compartidas", ha comentado Millán. Las empresas ganadoras, una por categoría, recibirán un reconocimiento institucional a través de un diploma acreditativo, una figura en relieve y una beca para cursar el máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad San Jorge (USJ).

La importancia del talento

El director general de Grupo San Valero, César Romero, ha subrayado la importancia de recalcar "lo que hacen las empresas en Aragón y también hacerlo desde el punto de vista del talento de aquellas que ven en el trabajador algo más que simplemente un factor de producción y le potencian una carrera profesional y canales de formación permanente para una mejor proyección, tanto del trabajador como de la empresa".

Por su parte, la vicepresidenta de Cepyme Aragón, Cristina Luque, ha agradecido al Grupo San Valero su "compromiso" con los premios Talento Empleo, que "reconocen el esfuerzo que hacen empresas y entidades por generar un empleo de calidad" y permiten "tender puentes entre la formación, la sociedad y las empresas".

Luque ha reconocido que hablar de empleo y talento en la actualidad "es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos" porque "estamos en unos entornos muy complejos y muy variables y nos tenemos que estar adaptando continuamente a nuevas formas de trabajar".

Acerca del talento, la vicepresidenta de Cepyme Aragón ha afirmado que "es algo que se busca, que se cuida, que se forma, que se desarrolla y que, sobre todo, pone el foco en aquellos que desde distintas realidades son el motor de desarrollo económico y social de nuestra sociedad".

Ha animado a presentar candidaturas a estos premios porque "cuando hablamos de un empleo de calidad hablamos de innovación, de formación, de sostenibilidad y de bienestar en nuestras organizaciones".

Desde CEOE Aragón, su directora general, Ana López, también ha enfatizado en el valor de estos premios Talento Empleo Aragón, que "reconocen la labor de las empresas en algo tan importante como es la generación del empleo y la gestión del talento, tanto en las micropymes, en las pymes como en las grandes empresas".

En este sentido, López ha apuntado que el 82% del empleo de la comunidad autónoma "lo generan las empresas, lo generan los autónomos y en mayo conocíamos un récord histórico de afiliación en Aragón: 651.430 personas". De este total, "534.173 personas dependen directamente de las empresas y de los autónomos, así que esto nos demuestra que el verdadero motor en nuestra comunidad son los trabajadores", ha apuntado.

Para Ana López, "las personas son el activo más importante que tienen las empresas, tengan uno o tengan 1.000 empleados, y su adecuada gestión", a lo que ha agregado que aquellas que lo hacen adecuadamente "son las que constituyen y construyen proyectos más sólidos, más comprometidos, con mejores resultados a medio y largo plazo". Ha defendido la necesidad de "fidelizar" el talento, además de atraerlo.