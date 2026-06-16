Aragón encuentra en Argentina los técnicos que no logra cubrir en sus fábricas de automoción

La batalla por el talento industrial ya no se libra únicamente en las aulas de Formación Profesional ni en los portales de empleo tradicionales. Ante una escasez de mano de obra técnica que amenaza con frenar su desarrollo, Aragón ha decidido cruzar el Atlántico para buscar en Argentina los perfiles profesionales que su tejido productivo demanda con urgencia. Esta búsqueda exterior surge en un momento de expansión para la industria del automóvil en la comunidad, impulsada por inversiones estratégicas de gran envergadura como la futura gigafactoría de baterías de la multinacional china CATL y los nuevos proyectos de Stellantis.

Para hacer frente a este desafío, el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (Caar) ha diseñado e implementado una iniciativa piloto que ya ha dado sus primeros frutos con la llegada a la comunidad de 18 jóvenes técnicos argentinos (12 hombres y 6 mujeres). Los participantes, recién titulados en las especialidades de mecatrónica y mecanizado, se integrarán de inmediato en el mercado laboral aragonés a través de un programa mixto.

Durante un periodo inicial de seis meses, compaginarán la formación práctica en el Centro San Valero, socio del Caar y referente en Aragón en materia de FP, con el trabajo directo en once empresas de los sectores de la automoción y el metal, con la perspectiva compartida de incorporarse de manera indefinida a las plantillas al finalizar el proceso.

“Es un modelo muy pionero. No es una contratación en origen al uso, sino un proyecto de prácticas duales en origen para jóvenes que quieren desarrollar aquí su carrera profesional y su vida”, explica Jorge Mateo, responsable de Talento del Caar.

Atraer jóvenes a la industria

El programa, que ha comenzado a desarollarse hace cinco semanas, surge en un momento especialmente delicado para la industria. El 67% de las empresas aragonesas reconoce tener serias dificultades para encontrar personal cualificado, según datos del propio clúster. Una situación que amenaza con agravarse ante la llegada de nuevas inversiones industriales y el crecimiento de sectores como la automoción, la logística o los centros de datos.

“La demografía es la que es y, además, muchos jóvenes no consideran la industria un sector atractivo. A corto plazo vimos que era imposible cubrir todas las necesidades solo con talento local y decidimos salir a buscarlo fuera de Europa”, señala Mateo.

Tras analizar distintos mercados, el foco se puso en Argentina por la calidad de su formación técnica y por los vínculos culturales y lingüísticos con España. El proceso despertó un enorme interés. Más de 160 candidatos participaron en la selección definitiva, que incluyó pruebas técnicas, dinámicas de grupo y entrevistas presenciales en Buenos Aires.

Finalmente, se escogió a 12 chicos y 6 chicas de entre 19 y 23 años para la fase de impatriación, que tuvo lugar el pasado 27 de abril. Desde el 11 de mayo los alumnos se encuentran en formación dual con contrato de formación en alternancia en empresas, a las que se incorporaron el 1 de junio y que son Stellantis, 4x4 Project, Eurodaber, Linamar, Marena, Miasa, Molcuar, Mypa, Stellantis, Thermolympic, Ub Manufacturing y Valquisa. Su papel es imprescindible, tanto a nivel formativo como a la hora de cubrir las necesidades básicas de los jóvenes mientras estudian.

De Buenos Aires a Zuera

La experiencia puede observarse ya sobre el terreno en la planta automovilística que Miasa tiene en Zuera (Zaragoza). La compañía, especializada en la fabricación de horquillas y ejes para cajas de cambios, participa en el proyecto acogiendo a Delfina Oslapezuk, una de las jóvenes seleccionadas.

La empresa constituye un ejemplo de las dificultades que afronta actualmente la industria para encontrar profesionales. Desde que abrió sus instalaciones en 2017 ha pasado de 40 a 140 trabajadores y de cinco máquinas a más de un centenar de equipos de mecanizado, soldadura e inyección. En 2025 alcanzó una facturación de 26 millones de euros, unos ingresos que provinieron de las exportaciones en su totalidad.

Integrada desde 2022 en el grupo francés F2J Industry, la planta trabaja para fabricantes de automoción de todo el mundo y produce unas 30.000 piezas diarias. El 85% de su plantilla está formada por mujeres y opera en turnos de mañana, tarde y noche.

"Los chicos han encajado fenomenal. Si no son todos, casi todos se quedarán”

“El problema es que cada vez tenemos más tecnología, más automatización y más controles digitales, pero no encontramos personal cualificado para manejar esas máquinas”, explica el director de la planta, David Herranz.

Formación dual hasta octubre

La compañía asegura que la adaptación de la estudiante argentina ha sido rápida. “Estamos muy contentos. Se ha integrado perfectamente y está aprendiendo en una de las áreas donde más necesidades tenemos, la de metrología y control de calidad”, afirma. Herranz no duda sobre el futuro de la joven una vez concluya el programa de formación dual en octubre. “Si quiere quedarse y está contenta con nosotros, tendrá una oportunidad al cien por cien”, asegura.

Ese es precisamente el objetivo de una iniciativa que cuenta con la colaboración de Aragón Exterior (Arex), Centro San Valero, el Inaem, la Delegación del Gobierno de España en Aragón y la Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina. Desde el clúster son optimistas. “Las empresas están muy satisfechas y los chicos han encajado fenomenal. Si no son todos, casi todos se quedarán”, sostiene Mateo.

El proyecto nació como una experiencia piloto, pero sus promotores ya piensan en repetirla y ampliarla a otros perfiles, sectores y países. Una muestra de hasta qué punto la captación de talento se ha convertido en una cuestión estratégica para una comunidad que aspira a seguir creciendo industrialmente y que, para hacerlo, necesita encontrar trabajadores allí donde estén.