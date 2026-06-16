Jorge Azcón se descarta como ministro en un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo

Jorge Azcón no se ve en Madrid. El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad se ha descartado este martes como posible ministro en un hipotético Gobierno liderado por el popular Alberto Núñez Feijóo. Azcón ha defendido que su compromiso político es "estar centrado" en la gestión del Gobierno aragonés, en el que se mantuvo como presidente después de la victoria popular en las urnas el pasado 8F y el posterior pacto con Vox.

Azcón ha participado este martes en Fórum Europa en Madrid y ha analizado la actualidad política de Aragón y del resto del país, incluida una posible convocatoria electoral con victoria para el Partido Popular. Así, el jefe de la DGA se ha descartado como opción para acompañar a Núñez Feijóo en su Consejo de Ministros en el caso de que el PP sea el vencedor de las próximas elecciones generales.

"No contemplo ningún otro escenario que no sea ser presidente de Aragón durante los próximos cuatro años", ha asegurado, antes de defender que la comunidad atraviesa un momento "especialmente ilusionante" y que todos sus esfuerzos estarán centrados en el Ejecutivo autonómico.

El escenario político que tampoco ve el presidente aragonés es una moción de censura que corte el Gobierno de Pedro Sánchez antes de la convocatoria electoral del verano de 2027. "No es que no tengamos ganas de poner una moción de censura. Lo que no tenemos son los votos suficientes", ha señalado, en una posición calcada a la expresada por Núñez Feijóo en las últimas semanas al ser preguntado por esta cuestión.

Jorge Azcón y Miguel Tellado, secretario general del PP, se saludan este martes antes de Fórum Europa. / Europa Press / Marta Fernández

En este sentido, ha criticado a las formaciones que respaldaron la investidura del presidente del Gobierno por seguir sosteniéndole pese a los casos de corrupción conocidos. Según ha dicho, esas fuerzas políticas acabarán compartiendo el desgaste derivado de la situación actual.

Por otro lado, el presidente de Aragón ha definido la situación política como "insostenible" e "indefendible" y ha cuestionado la respuesta del PSOE ante los casos de corrupción. "No puede ser que para la izquierda sea más importante mantenerse en el poder que evitar la degradación de nuestra democracia", ha afirmado.

El presidente aragonés ha señalado también que tradicionalmente los partidos políticos apartaban a los cargos afectados por este tipo de escándalos, mientras que ahora observa una actitud distinta por parte de los socialistas. "El PSOE no solamente no los expulsa, sino que los está defendiendo", ha asegurado.

Caso Zapatero

Azcón también ha analizado la actualidad política, marcada por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de "moverse por dinero" en el denominado caso Plus Ultra y ha tachado de "alarmante" la información sobre las actuaciones del líder socialista. Para el jefe de los populares en Aragón, lo que rodea al caso de Zapatero es un ejemplo de "degradación política sin precedentes en España".

Las declaraciones del dirigente aragonés se producen en vísperas de la comparecencia judicial de Zapatero en la Audiencia Nacional tras su imputación como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos", durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa.

"¿Qué tiene que ocurrir que no haya ocurrido ya para que este Gobierno caiga?", ha preguntado el presidente aragonés, quien ha sostenido que cualquier democracia avanzada estaría planteándose acudir a las urnas ante la acumulación de escándalos de corrupción.

Jorge Azcón abraza a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, este martes en Fórum Europa. / Europa Press / Marta Fernández

Además, ha advertido de que la preocupación existente se está transformando en "miedo" por dos cuestiones: "qué más falta por salir" y "qué más están dispuestos a hacer respecto de lo que ya han hecho".

Asimismo, estas declaraciones se producen después de que trascendiera la investigación sobre el origen de varias joyas halladas en un registro vinculado al expresidente, cuyo valor ha sido tasado provisionalmente en 1,3 millones de euros y cuya procedencia trata de esclarecer el juez instructor.

En este sentido, Azcón ha considerado que la cuestión principal no son esos supuestos "regalos", sino las posibles contraprestaciones que pudiera haber detrás de ellos. "Si las joyas eran los regalos que le hacían por no sabemos qué, cuál será el total de lo que Zapatero ha cobrado", ha planteado.

Relación con los ministerios

En otro orden de cosas, el presidente aragonés se ha pronunciado sobre las reuniones propuestas por el Ministerio de Hacienda en torno a la financiación autonómica y ha reclamado que cualquier modificación del modelo debe tener en cuenta las particularidades territoriales, rechazando aquellas propuestas que, a su juicio, supongan "privilegiar a algunos generando agravios al resto".

Según ha señalado, el debate sobre la financiación autonómica va más allá del reparto de recursos y afecta también a cuestiones como las inversiones o las medidas relacionadas con la deuda de las comunidades autónomas. En este sentido, ha criticado que las decisiones impulsadas por el Gobierno respondan a criterios "exclusivamente políticos" y no a las necesidades reales de financiación de los servicios públicos.

Por último, Azcón ha cargado contra la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia hidráulica y ha acusado al departamento que dirige Sara Aagesen de actuar con "desidia" e "incompetencia" en la ejecución de infraestructuras para Aragón. Según ha señalado, el futuro del sector agrícola aragonés depende de que puedan completarse las obras necesarias para garantizar el aprovechamiento de los recursos hídricos de la comunidad, algo que, a su juicio, se está viendo frenado por retrasos y errores administrativos.

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Además, ha reprochado a la ministra que no haya comparecido en las Cortes de Aragón para informar sobre el estado de ejecución de las obras contempladas en el Pacto del Agua, una obligación que, según ha recordado, debe cumplirse periódicamente. "El campo en Aragón tiene futuro, pero tiene futuro si conseguimos que el agua que necesitan los agricultores pueda llegar a sus campos", ha afirmado Azcón, quien ha concluido que ese objetivo resulta "absolutamente imposible" con la actual gestión del Ministerio para la Transición Ecológica.