Cafés y Bares celebra el Día Mundial de la Tapa con una muestra gastronómica inclusiva junto a ATADES

Este martes se ha celebrado una muestra de tapas en el Centro de Formación de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés, Bares y Actividades Similares de Zaragoza y Provincia “Saber de Hostelería”, con motivo del Día Mundial de la Tapa 2026.

Los doce alumnos asistentes han formado dos equipos que han trabajado bajo la coordinación de Víctor Bonilla, chef de Basho Gastrobar; y Yolanda Amores, cocinera del Bar – Restaurante Envero Gastrowine. Durante la jornada, los participantes han elaborado diferentes creaciones en formato tapa con productos locales de Aragón y alimentos de calidad diferenciada.

Las elaboraciones preparadas para la ocasión han sido degustadas por un jurado integrado por José María Marteles, presidente de la Asociación; María Saldaña, asesora, Consejería de medioambiente y Turismo de la Diputación General de Aragón; Sara Fernández, consejera de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza; Cristina Palacín, diputada delegada de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza; Encarnación Estremera, jefa del Servicio de Ordenación y Regulación de las Actividades Turísticas del Gobierno de Aragón; Aurora Cepero, jefa de Sección de Asociacionis- mo Agrario del Gobierno de Aragón; y Diana Redondo, directora de Comunicación y Marketing de ATADES.

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La celebración de esta jornada pretende poner en valor la tapa como producto gastronómico y turístico genuino, así como los alimentos de calidad diferenciada, y contribuir a la integración de personas con discapacidad en torno a la gastronomía y la hostelería. Asimismo, busca visibilizar el trabajo desarrollado por diferentes entidades sociales que apuestan por la inclusión.