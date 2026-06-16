Los cuatro puntos oficiales para observar el eclipse de sol en Aragón: cómo reservar las plazas de estacionamiento y acampada
El Gobierno de Aragón implementa un sistema de acceso y permanencia con reserva previa para gestionar la afluencia de público al eclipse de 2026
El Gobierno de Aragón ha organizado el acceso y la permanencia en los Puntos de Observación del Gobierno de Aragón (POGA) con motivo del eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto de 2026. El objetivo es facilitar una llegada escalonada de visitantes y evitar problemas de movilidad durante los días de mayor afluencia.
Los vehículos y autocaravanas que hayan formalizado su inscripción a través de la web turismodearagon.com podrán acceder a los espacios reservados para estacionamiento y acampada desde las 10.00 horas del lunes 10 de agosto. Estos puntos permanecerán abiertos, con control de acceso, hasta las 20.00 horas del jueves 13 de agosto.
El Ejecutivo autonómico ha establecido este amplio margen temporal por motivos de seguridad y gestión del tráfico. La medida busca distribuir de forma ordenada tanto las llegadas como los desplazamientos de regreso, con el fin de reducir el riesgo de atascos y evitar la saturación de las infraestructuras viarias.
Los POGA son espacios seleccionados y organizados por el Gobierno de Aragón para facilitar una observación segura, ordenada y cómoda del fenómeno astronómico, ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.
En esta primera fase se han habilitado cuatro puntos oficiales de observación en Javalambre, Calamocha, MotorLand y Épila. El acceso a estos espacios se gestiona mediante reserva previa en turismodearagon.com, lo que permitirá planificar aforos, servicios y accesos.
Esta iniciativa forma parte del dispositivo impulsado por el Gobierno de Aragón para anticipar y gestionar el impacto del eclipse total de sol, un acontecimiento que situará a la comunidad como uno de los principales destinos de observación en Europa.
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