Se desploma parte del falso techo de la biblioteca CAI de Zaragoza por una fuga de agua: "De repente se empezó a hundir"

Una parte del falso techo de la sala de estudio CAI- Universidad de Zaragoza, próxima al campus San Francisco, se cayó el viernes pasado por la tarde con los estudiantes en la sala. Según ha informado uno de los presentes, el derrumbe se produjo sobre las 17.00 o 18.00 horas. Él estaba junto a otros jóvenes en las instalaciones cuando "de repente se empezó a hundir el techo". Según explica, abandonaron la sala por prevención. Este lunes por la tarde, las placas que se desplomaron y las que se han retirado continuaban sin instalar.

"Empezó a caer agua en la parte de la entrada. Yo fui al baño y vi que habían puesto cubos para recogerla", explica Guillermo, otro estudiante que en ese momento estaba estudiando en la biblioteca CAI. "Cuando volví, de repente se cayó una parte no muy grande del techo", indica. El joven explica que a continuación se marcharon de las instalaciones.

"Vino una persona de seguridad y empezó a vallar la zona donde se había producido el derrumbe, que era al fondo de la sala, pero empezaron a ver humedades en el techo y todo se desalojó", relata. Otro de los presentes explica que los estudiantes "vieron que el techo se empezaba a hundir y se levantaron" para marcharse.

Según explican desde la Universidad de Zaragoza, el problema de la sala de estudio CAI-Universidad se debió a una fuga de agua de uno de los pisos de la finca. Los albañiles solucionaron el problema el viernes por la noche y este sábado por la mañana el servicio de limpieza dejó operativa la sala, que se abrió con normalidad todo el fin de semana con la zona afectada bien indicada para no acercarse a ella.

También así lo señalan los estudiantes, que comparten que este fin de semana la sala ha abierto con normalidad y han podido continuar con sus estudios allí. Las imágenes, tomadas este lunes, muestran que al menos una quincena de placas de este doble techo han sido retiradas. Varias mesas de la biblioteca están precintadas.

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La sala de estudio de la CAI, este lunes. / Servicio Especial

Los jóvenes asocian este episodio a otro ya producido en la "sala pequeña" de la misma biblioteca, la CAI de la Universidad de Zaragoza, tras varios días seguidos de lluvia que provocaron humedades. La mayoría de estudiantes han acudido a la sala a estudiar este lunes confiados, y otros como Cristina, que oposita a Policía Nacional, han optado este fin de semana por estudiar en otras salas como la biblioteca de Aragón por prevención.