Detectado un brote de viruela del mono en Zaragoza: ya hay más casos que en los tres últimos años

Los casos de viruela del mono se están reproduciendo en la provincia de Zaragoza desde hace un mes y medio, cuando se detectó el primer afectado a comienzos de mayo. Los contagios desde entonces han a ido a más, generando un brote que ya deja al menos 11 personas perjudicadas, de acuerdo a los datos publicados por el boletín epidemiológico de Salud Pública del Gobierno de Aragón. La cifra supone ya más afectados en este 2026 por viruela del mono en Aragón que en los tres últimos años, cuando hubo siete (2025), ninguno (2024) y cinco (2023), respectivamente.

Por el momento, el brote actual dejó en mayo siete casos y en junio -en la semana del 1 al 7- ya se contabilizan cuatro. Habrá que esperar hasta este próximo jueves para saber si continúan los contagios. Según ha podido saber este diario, desde hospitales como el Miguel Servet de Zaragoza se está recomendando la vacunación contra la viruela del mono a todas aquellas personas que están más expuestas a contraer la enfermedad. Del mismo modo, especialistas del centro confirman el incremento de los casos en las últimas semanas.

Para tratar la viruela del mono, conocida mundialmente como monkeypox, se siguen las indicaciones del protocolo nacional aprobado en 2024, que indica que se recomienda la vacunación a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad. La cifra de cuántas dosis se han puesto en Aragón no se conoce porque, según fuentes del Departamento de Sanidad, debido a la actualización de los sistemas de información no se dispone del dato de personas vacunadas en la comunidad.

En lo que va de 2026, los casos de viruela del mono registrados en Aragón son 13, de los que 11 se han concentrado en el último mes y medio. El dato llama la atención, sobre todo, teniendo en cuenta los registros de los últimos años: siete casos en 2025, ninguno en 2024 y cinco casos en 2023. Fue 2022 cuando más contagios se produjeron, con 74 en Aragón, dentro de un contexto mundial de monkeypox.

La transmisión de contagios por viruela del mono no solo atañe a Aragón, sino que hay otras comunidades como Galicia, Andalucía o Comunidad Valenciana, que en lo que va de año también han reportado varios casos.

Contacto sexual

La viruela del mono es una enfermedad viral que se transmite por contacto estrecho con personas infectadas. El mecanismo de transmisión más frecuente es el contacto sexual, si bien también se puede producir el contagio en contactos muy estrechos no sexuales.

Los síntomas de la viruela del mono son parecidos a la gripe e incluyen los típicos dolores musculares, fiebre, escalofríos, agotamiento, dolor de cabeza, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados. Y la típica erupción tan característica de la viruela, que en este caso suele comenzar por la cara para extenderse a otras zonas del cuerpo, sobre todo las palmas de las manos y las plantas de los pies.

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El primer caso en humanos se registró en 1970 en la República Democrática del Congo, donde se han producido históricamente la gran mayoría de los casos, junto a Nigeria. En 2022, la viruela del mono irrumpió con fuerza en España después de que llevara meses propagándose fuera de África por puntos como Reino Unido, Portugal, Estados Unidos o Canada.