¿Qué empleados están buscando las empresas para este verano? Aragón ofrecerá casi 43.000 contratos en tres meses

La campaña de verano generará en Aragón 42.925 contratos temporales gestionados por empresas de trabajo temporal (ETT), un 10 % más que en el verano de 2025, según las previsiones de Adecco. Por provincias, será la de Zaragoza la que mayor volumen de contratos generará, con el 80% de las firmas que se realicen en estos tres meses y unos 34.910 contratos de puesta a disposición, que supondrán un 10% más que hace justo un año.

En la provincia de Huesca se esperan alcanzar los 6.000 contratos, de cumplirse las expectativas de crecer un 8% interanual, y en la de Teruel el crecimiento interanual esperado es también de un 10%, lo que supondría 1.995 contratos. En el conjunto nacional, la campaña de verano generará más de 1,2 millones de contratos de puesta a disposición, una cifra que representa un incremento del 12% respecto al periodo estival anterior.

Sectores como la hostelería y el turismo, pero también la logística, distribución y retail y el sector alimentario, serán claves durante estos meses de verano y animarán las contrataciones, aunque dependiendo de la zona también tirarán del empleo otros como last mile, agricultura, automoción, contact center o transporte. Atendiendo al macrosector donde se firma el contrato, el gran protagonista de la campaña es el sector servicios, que el año pasado aglutinó el 58,7 % de las contrataciones de estos tres meses. Le sigue la industria, que agrupó el 27,8 % de los contratos de puesta a disposición, el sector agrario donde se celebraron el 13,3 % de los contratos y la construcción, el 0,3 % restante. Por tipología de contratos, los fijos discontinuos ya representan el 41,7 % de los contratos que se firman en estos meses.

Según el director de Adecco Staffing, Rubén Castro, las previsiones apuntan a "un contexto favorable para la contratación, impulsado por la fortaleza del turismo, la hostelería, la logística, el comercio y la alimentación, sectores que continúan actuando como motores del empleo en España".

"Nuestra experiencia nos permite además señalar una anticipación cada vez mayor de las campañas de refuerzo de plantilla por parte de las empresas, especialmente en perfiles vinculados a la atención al cliente, la operativa logística y los servicios turísticos", añade Castro.

Los perfiles más demandados en este periodo serán camareros, personal de cocina y personal de pisos o limpieza; operarios de producción e industriales, mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros. También repartidores, dependientes y perfiles de atención al cliente; manipuladores de alimentos, peones agrícolas y perfiles técnicos especializados, como soldadores y caldereros.

Por volumen de contratos, Cataluña (237.600 contratos de puesta a disposición), Madrid (224.000), Comunidad Valenciana (137.650), Murcia (117.870) y Andalucía (111.500) serán las autonomías que más empleo generen en estos próximos tres meses. Entre las cinco generarán 2 de cada 3 contratos que se firmen en esta campaña.

Noticias relacionadas

En cambio, los mayores incrementos interanuales se esperan en Castilla-La Mancha (26 %), Baleares (20 %) y Canarias (19 %), impulsados por sectores como la logística o la agricultura en el primer caso, y el turismo y hostelería en los archipiélagos.