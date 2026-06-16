MOVILIZACIONES EDUCACIÓN
La escuela pública de Aragón despide el curso desde la calle con sabor a victoria y tono de advertencia: "Cerramos en alto para el año que viene no empezar de cero"
La comunidad educativa se concentra en la plaza España de Zaragoza para celebrar la paralización temporal de la concertación del Bachillerato y recordar que sigue habiendo necesidades en los centros públicos
Desde la calle y de verde, de nuevo. La escuela pública de Aragón ha puesto el broche final al curso escolar 2025-2026 con una concentración en la plaza España de Zaragoza que ha servido para recordar las reivindicaciones que han realizado durante todo este año lectivo -mejoras en las infraestructuras, mayor dotación de recursos materiales y humanos, climatización, etc.- y también para celebrar que se haya paralizado, al menos por ahora, la concertación del Bachillerato impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón.
Las entidades que rechazan la concertación del Bachillerato han sacado por última vez este curso la pancarta con el lema 'Dinero público para la escuela pública' y han celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya estimado las cautelares con las que solicitaron su paralización para, al menos, el curso que viene. "Lo hemos acogido con satisfacción, con alegría, y hemos decidido que era un momento de celebración", ha señalado Nieves Burón, secretaria técnica de FAPAR (Federación de AMPAS).
Con todo, Burón ha recordado que las movilizaciones de la escuela pública continuarán tanto para denunciar esta medida, que el Gobierno de Aragón ha anunciado que retomará para el curso 2027-2028, como para evidenciar las carencias que sufren los centros educativos públicos. "La cuestión es cerrar el curso en álgido para que el año que viene no sea empezar desde cero, porque es importante mantener la movilización de los trabajadores de la enseñanza", ha defendido Marina Lapuente, profesora interina en el IES Miguel de Molinos de Zaragoza.
Marina ha remarcado la importancia de "seguir con el ciclo de luchas" que ha comenzado la escuela pública este curso tras estar varios años "parados". "Creo que el tejido se está reactivando un poquito y creo que el cierre es en positivo", ha expresado la docente, que ha instido en la importancia de continuar en la batalla porque las necesidades de los centros educativos no se han paliado.
La docente del IES Miguel de Molinos ha mencionado algunas como el calor registrado los últimos días en aulas. "Es imposible poder dar una educación mínimamente decente con ciertas temperaturas", ha asegurado la profesora, que considera que hay "una infradotación del sistema público" y que destinar dinero público a la concertación es "segregar". "Ahí se nos van a encontrar", ha recordado.
Marta Lisbona, profesora, madre y liberada sindical, ha añadido otras como "el tema de la atención a la diversidad, instalaciones, el tema de la climatización", entre otros citados como la regulación de las salidas extraescolares y complementarias en Aragón. "Es momento ya de invertir en la pública y atender las necesidades que tiene", ha sostenido. La docente ha manifestado la alegría que siente la escuela pública porque se haya paralizado "hay que seguir manifestándose" para que impedir que el Gobierno autonómico reactive esta medida y exigirle que atienda a sus demandas.
"Estamos agotados"
"Estamos agotados de todas estas concentraciones", ha expresado la profesora, que ha recordado que el año lectivo ha estado marcado por las protestas, concentraciones y huelgas. "Es momento de que la administración se siente a trabajar y de que pongamos sobre la mesa todos estos temas", ha subrayado.
Marta ha alzado la voz sobre la música que ha acompañado a la concentración, en la que también los sindicatos han llevado a cabo juegos de "denuncia" como tirar balones a una portería custodiada por un dibujo de cartón del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que a su lado tenía un cartel que ponía "Azcón, te marco un gol".
También desde el movimiento Contracorriente- Pan y Rosas se han sumado a la protesta educativa de final de curso porque consideran que la juventud debe estar "en primera línea cuando se habla de educación pública". "Los estudiantes somos los primeros afectados cuando faltan medios, cuando las ratios son muy bajas. Tenemos que estar porque somos los primeros afectados y al final no es solo eso, sino la defensa de todos los servicios públicos y en contra de los ataques de la derecha y la privatización", ha indicado Iñaki, uno de sus militantes.
Alzando globos verdes desde la plaza España de Zaragoza, la escuela pública de Aragón ha cerrado el curso escolar con el sello que más les ha caracterizado este año lectivo: la lucha desde las calles.
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