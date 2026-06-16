El Gobierno de Aragón llama a atraer "nuevos proyectos industriales" que aprovechen la energía recortada al Nudo Mudéjar

El Gobierno de Aragón insiste en atraer "proyectos industriales" a los pueblos afectados por el recorte del proyecto al Nudo Mudéjar. La consejera de Economía, Eva Valle, se ha reunido este martes con agentes soicales en Andorra para abordar la situación un solo día después de que el Instituto de Transición Justa también se juntase y anunciase que los proyectos serán "prioritarios" para agilizar su tramitación. Valle ha destacado ese apartado, compartido por la DGA, y ha llamado al "diálogo institucional" para asegurar el impacto económico en la zona.

Valle ha atendido a los medios de comunicación minutos después de finalizar la reunión con esos agentes sociales y ha presentado las tres principales conclusiones de la DGA para la nueva fase del Nudo Mudéjar. "Agradezco al Miteco el deseo de buscar una solución y que ponga alternativas sobre la mesa, pero nos parece insuficiente y nos plantea serias dudas", ha resumido la consejera autonómica, que ha señalado que "puede generar una importante inseguridad jurídica" la modificación de una orden ministerial publicada hace años.

Valle se ha mostrado "un poco escéptica", porque el nuevo proyecto propuesto desde el ministerio tiene "un encaje mucho más complicado en la zona" y porque otros proyectos industriales "han encontrado otro acomodo y ahora mismo no podrían estar interesados". La consejera aragonesa ha insistido en varias ocasiones en que la atracción de proyectos industriales debe ser la prioridad para la zona.

"Es imprescindible que esos proyectos tengan acceso inmediato a la red para ponerse en marcha y que además la tramitación administrativa sea muy rápida", ha aseverado la responsable autonómica de Economía, que ha destacado que "el principal elemento que plantearía una solución real para la zona" sería precisamente lograr esa atracción de iniciativas industriales.

Como Gobierno autonómico, Valle ha analizado la situación que se vive en Aragón desde hace tiempo, con muchos proyectos que son altamente consumidores de energía no encuentran accesos a una red colapsada. Por ello, según la consejera autaonómica, ese "problema general" podría solucionarse con "la oportunidad" de la energía que sobra en Andorra y localidades cercanas por el recorte del Nudo Mudéjar: "Esto puede servir de tabla de salvación y futuro para la zona".