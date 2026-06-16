El Gobierno de España autoriza una inversión récord para rehabilitar carreteras de Aragón: estas son las elegidas

El Gobierno de España ha presentado este martes un plan para mejorar las carreteras de España dotado con más de 1.000 millones de euros. De ellos, 148,68 euros millones tendrán como destino más de 580 kilómetros casi una decena de vías repartidas por la provincia de Zaragoza. El Consejo de Ministros de este martes ha anunciado los seis expedientes de contratación que se dividirán en 29 lotes y cuatro de ellos corresponden a las operaciones que se quieren llevar a cabo en la comunidad autónoma de Aragón.

Los cuatro lotes que ha anunciado la ministra portavoz, Elma Saiz, responden a la conservación del sector 6 de carreteras de Zaragoza, que contempla intervenciones entre los kilómetros 237 y 296 de la AP-68, además de la mejora del enlace con la A-2.

Otro lote se refiere a la conservación del sector 5 de carreteras en esta provincia, incluyendo 124,49 kilómetros de la A-2 entre los kilómetros 180 y 294, así como distintas vías de servicio de la misma, en 65 kilómetros de la N-234 entre los kilómetros 236 y 304, en 39 kilómetroos de la N-2 entre los puntos kilómetricos 203 y 252. La N-2A entre los kilómetros 223 y 227, y otros cuatro en la N-2R entre los km 204 y 227.

El tercero de los lotes también llegará a la A-2, entre los puntos kilómetricos 299 y 339, además de en la A-68 /entre 207 y 234) y la N-2, entre los kilómetros 326 y 340. La N-232 tendrá dos reformas diferentes, con una primera intervención entre los puntos 186 y 207 y otros cinco kilómetros de la N-232-A, entre los puntos 208 y 219. La Z-40 tendrá una obra entre los kilómetros 13 y 34 y también contará con intervenciones en las vías de servicio y en los enlaces entre carreteras.

El último lote de estas licitaciones es para la conservación del sector 4 de carreteras, correspondiéndose con la AP-2 entre los kilómetros 18 y 120. También para la rehabilitación del firme en la autopista AP-2 entre los puntos kilométricos 46,615 y 52,795.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Características del modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.