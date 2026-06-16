Un incendio en la infraestructura ferroviaria entre Zuera y Tardienta obliga a cortar el AVE Madrid-Huesca: “Nos dijeron que se había quemado algo”

Un incendio en la infraestructura ferroviaria entre Zuera y Tardienta obligó a cortar la circulación este lunes por la noche, afectando a decenas de pasajeros que hacían el recorrido Zaragoza-Huesca en tren regional o Madrid-Huesca en AVE, que sufrieron retrasos en sus viajes o tuvieron que hacer un transbordo.

Según han explicado desde Renfe, desde la vía de alta velocidad (AVE) se solicitó frenar la circulación de los viajeros que habían partido desde Madrid con destino a Huesca. Estos fueron transbordados al tren REG 15758, que viajaba de Zaragoza a la capital oscense, porque la vía de ancho ibérico (media velocidad) no se vio afectada por el incendio y si permitía la circulación. El AVE afectado se quedó parado en Zuera.

En consecuencia a este incidente, el tren regional que salía de Zaragoza a las 21.44 horas con destino a Huesca retrasó casi una hora su salida. El viaje desde la estación Goya no comenzó hasta las 22.32 horas, y en torno a un cuarto de hora después, sobre las 22.48 horas, fue detenido. Según relata una pasajera, les informaron que “por incendio forestal permanecerán detenidos hasta nuevo aviso”.

El viaje se retomó a los pocos minutos aunque, denuncia esta pasajera, “iba a trompicones, parando cada poco rato”. A las 23.00 horas volvían a estar detenidos. A las 23.23 horas se les informó que los pasajeros de un AVE iban a ser trasladados a este tren regional. “Nos dijeron que se había quemado algo de la vía y que por eso pasaba esto. Fue un revisor, el único de los que había que se atrevió a hablar”, explica la pasajera.

La joven denuncia información escasa, también mientras estuvieron en la estación esperando a que llegara el tren. “Nadie sabía nada ni decía nada”, comparte. Finalmente llegaron a Huesca sobre las 1.14 horas, ya este martes de madrugada.

Las afecciones del incendio en la infraestructura también han afectado al AVE que este martes por la mañana salía de Huesca a Madrid. Desde Renfe han explicado que, como sucedió este lunes por la noche, los viajeros del tren de alta velocidad han cogido el tren regional que salía de la capital oscense a la aragonesa para, luego, hacer transbordo y llegar a la española.

Otro incidente en Navarra

De forma paralela se produjo otro incidente ferroviario que afectó a otro tanto de pasajeros que salían de la estación Goya de Zaragoza con destino a Castejón de Ebro este lunes por la noche. Un tren de mercancías de la empresa Milway sufrió una salida de eje, que es un descarrilamiento leve, en Noáin (Navarra) y hubo que cortar la circulación entre Carrascal y Pamplona.

Ello repercutió en los trenes regionales de Aragón al no poder circular por tren entre Tafalla (Navarra) y Pamplona hacia Zaragoza, así como también en los de alta velocidad que circulan desde el País Vasco o Pamplona hacia Madrid o Barcelona, pasando o no por Zaragoza. Desde Renfe habilitaron autobuses para hacer el recorrido Tafalla-Pamplona.

Noticias relacionadas

Según informa Renfe, este martes por la mañana se ha restablecido la circulación aunque con limitaciones de velocidad en la zona afectada.