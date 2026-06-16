Javier Aznar toma el mando de Tradime Aragón en plena batalla contra la competencia desleal en el transporte

Tradime Aragón abre una nueva etapa con la elección de Javier Aznar como presidente de la organización, en un momento especialmente relevante para el transporte de mercancías por carretera. El hasta ahora secretario de la organización sustituye a José Antonio Moliner, que deja la presidencia tras siete años al frente de la asociación -desde 2019- y después de una etapa marcada por la defensa del transportista aragonés en un escenario de profundas transformaciones para el sector.

La asociación agrupa a unas 800 empresas —fundamentalmente pymes y autónomos— que suman alrededor de 2.200 camiones y forma parte de Pymetrans, la nueva federación nacional incorporada al Comité Nacional del Transporte por Carretera para el periodo 2026-2029.

El relevo interno llega, por tanto, en un contexto de mayor visibilidad institucional para las pequeñas y medianas empresas del sector, que reclaman más peso en la interlocución con las administraciones y medidas efectivas frente a los problemas de competitividad, costes y competencia desleal.

Refuerzo de la asociación

La elección se produjo durante la asamblea general de Tradime Aragón celebrada el pasado sábado, 13 de junio, en la que los asociados respaldaron a Aznar para liderar una nueva etapa con vocación de continuidad, pero también con el reto de reforzar la presencia de la asociación en los principales espacios de decisión que afectan al transporte de mercancías por carretera.

La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradiem) representa a un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por autónomos, microempresas y pymes. Sus cerca de 800 empresas asociadas y sus 2.200 camiones reflejan el peso de un sector esencial para la logística, el abastecimiento, la industria y la economía de la comunidad autónoma.

El relevo al frente de la organización coincide además con una nueva etapa de representación nacional para este perfil de empresas. Tradime Aragón forma parte de Pymetrans, la federación nacional que se ha incorporado al Comité Nacional del Transporte por Carretera para el periodo 2026-2029. Esta presencia supone un avance para las organizaciones que representan al transporte pyme y autónomo, tradicionalmente preocupado por ganar capacidad de interlocución ante la Administración central.

Aznar asume la presidencia con el objetivo de dar continuidad al trabajo desarrollado por la asociación y mantener como líneas prioritarias la defensa de los intereses de los asociados, la interlocución con las administraciones y la reivindicación de medidas que permitan mejorar la competitividad del transporte por carretera.

La competencia desleal

El nuevo presidente ha subrayado que Tradime continuará trabajando para denunciar la competencia desleal y aquellas prácticas que generan desigualdades en el mercado. La organización reclama el cumplimiento efectivo de la normativa y unas condiciones justas para todos los operadores, especialmente para las pequeñas empresas y los profesionales autónomos, que soportan con mayor dificultad el incremento de costes, la presión sobre los márgenes y las exigencias regulatorias.

Desde Tradime Aragón se ha querido reconocer expresamente la labor de José Antonio Moliner durante su etapa como presidente. La entidad ha destacado su dedicación, su implicación en la defensa de los transportistas aragoneses y su contribución al fortalecimiento de la asociación desde su elección en 2019.

Con este relevo, Tradime Aragón inicia una nueva fase con el propósito de seguir siendo la voz de referencia del transporte aragonés de mercancías por carretera. La asociación afronta los próximos años con el objetivo de reforzar su papel institucional, defender la viabilidad de las empresas del sector y reivindicar la importancia estratégica del transporte en la economía y la logística de Aragón.