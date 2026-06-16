La Justicia anula los servicios mínimos del Gobierno de Aragón en la huelga de médicos por "abusivos"

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado el recurso interpuesto por los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET)contra los servicios mínimos fijados en la primera semana de huelga, el pasado diciembre, y replicados en las posteriores convocatorias, hasta la actual. El Comité de Huelga ya ha solicitado al Servicio Aragonés de Salud una reunión urgente para “acordar unos nuevos mínimos adecuados a derecho”. Además, también han recordado que todavía no se les ha convocado para negociar las demandas de ámbito autonómico y que volverán las movilizaciones solo en Aragón si no se cumple el acuerdo por el que se suspendieron.

La sentencia del TSJA llega cuando los médicos y facultativos de Aragón celebran la quinta huelga de este año contra el Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. En todos los paros, una semana al mes desde febrero, el Salud ha mantenido los mismos servicios mínimos que en diciembre. Los sindicatos recurrieron contra la orden original, que fijaba unos números superiores a los de momentos como los festivos, y ahora los magistrados han fallado que son abusivos y vulneran el derecho a la huelga, porque no están motivados de forma suficiente.

La sentencia condena a la Administración a pagar una indemnización de 1.500 euros, pero los Sindicatos Médicos de Aragón subrayan que la principal consecuencia es que los mínimos deben ser modificados de forma inmediata, para la huelga de esta semana, y para las convocatorias que se anuncian para después del verano si no se alcanzan acuerdos, tanto con el Ministerio de Sanidad, como con el Gobierno de Aragón.

La situación de la huelga autonómica

Los médicos y facultativos han recordado que la huelga de esta semana se dirige contra el Estatuto Marco, presentado por el Ministerio de Sanidad, pero que siguen pendientes también cuestiones competencia del Gobierno de Aragón para equiparar las condiciones laborales y retributivas de los médicos y facultativos con las de otras comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria firmados en 2023 y 2025.

Estas reclamaciones ya dieron lugar a una semana de huelga solo en la Comunidad el pasado mes de abril, que pueden regresar si el Gobierno de Aragón no cumple su compromiso. “Es urgente que el consejero de Sanidad llame al Comité de Huelga, pues dejamos en suspenso la huelga autonómica, porque se nos prometió que nos llamarían para iniciar las negociaciones en un mes, y el plazo ya ha pasado”, han señalado los sindicatos.

Noticias relacionadas

La huelga nacional de esta semana pide un Estatuto Marco propio, sustituyendo una propuesta “que prolonga la situación de semiesclavitud médica sin horario máximo definido”. El paro está teniendo un seguimiento del 80% en hospitales y 50% en Atención Primaria.