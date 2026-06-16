McDonald's continúa su expansión por Aragón: abrirá su primer restaurante en una localidad de 20.000 habitantes
El futuro McDonald's de 300 metros cuadrados incluirá terraza, parque infantil, zona de recarga eléctrica y 33 plazas de aparcamiento
Calatayud contará con un nuevo restaurante de McDonald’s antes de que termine el año. La Comisión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento bilbilitano ha aprobado la licencia de obras solicitada para la apertura del establecimiento, que estará ubicado en la carretera de Valencia número 12, junto a la rotonda del barrio de San Antonio.
La autorización municipal permite ya acometer los trabajos necesarios para levantar el futuro restaurante, que tendrá uso comercial de 24 horas. La inversión total prevista, entre los derribos y la obra nueva, asciende a 783.800 euros.
La licencia de obras llega después de que la pasada semana la Comisión Informativa de Medio Ambiente aprobara también la licencia de actividad clasificada para este servicio. Con estos trámites superados, el proyecto avanza con la previsión de abrir sus puertas a finales de este año.
Un restaurante de 300 metros cuadrados junto a San Antonio
El futuro McDonald’s se construirá en el entorno de unas naves situadas junto a la rotonda del barrio de San Antonio, con fachada a la carretera de Valencia y próximas a la superficie de Bonàrea. La licencia aprobada incluye la demolición de esas naves y la construcción del nuevo edificio destinado a bar restaurante.
El establecimiento tendrá unos 300 metros cuadrados de superficie y se levantará sobre parcelas que suman aproximadamente 2.330 metros cuadrados. El proyecto contempla no solo el restaurante, sino también los accesos, zonas ajardinadas, terraza, parque infantil exterior, carriles para la recogida de pedidos y el servicio de McAuto.
Aparcamiento, recarga eléctrica y zona para bicicletas
La actuación incluye además la creación de 33 plazas de aparcamiento, entre ellas una adaptada para personas con movilidad reducida. También se habilitará un punto de recarga para vehículos eléctricos, tres plazas para motocicletas y una zona específica para bicicletas y patinetes.
El proyecto ya contaba con el acuerdo de la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza y con las autorizaciones de distintos organismos, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Ebro y el INAGA.
Calatayud refuerza sus nuevas zonas comerciales
La llegada de McDonald’s se suma al crecimiento comercial que Calatayud ha experimentado en los últimos años. Varias firmas se han fijado en la ciudad bilbilitana para abrir nuevos establecimientos, especialmente en el entorno de la Ciudad Deportiva, la avenida de las Fuerzas Armadas y el barrio de San Antonio.
En este proceso de expansión se enmarcan aperturas como las de Action, Jysk, Aldi, Burger King y Bonàrea, que han contribuido a crear nuevas zonas de medianas superficies y a reforzar la oferta comercial y de servicios de la ciudad.
Con este nuevo restaurante, Calatayud incorpora una de las marcas de restauración más reconocibles a nivel internacional y continúa consolidándose como uno de los principales polos comerciales de la provincia de Zaragoza.
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