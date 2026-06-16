La ministra de Educación se pone del lado de las familias por el calor en las aulas: "Yo comparto totalmente esas reivindicaciones"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que las comunidades autónomas "tienen dinero" del Gobierno para la climatización de los centros educativos. "Somos sensibles a este problema y lo más importante es que ponemos solución", ha zanjado este martes Tolón en su intervención a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Desde Aragón, la consejería de Educación envió una encuesta a los colegios para conocer sus necesidades, pese a que llevan años reclamando ventiladores y climatización en las aulas. Según ha informado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, en una visita al colegio Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, una vez recibida la respuesta de los centros, el siguiente paso será analizar qué actuaciones solicitan los centros educativos y cuáles puede ir acometiendo el departamento durante el curso "sin entorpecer la actividad de los alumnos"

La ministra ha incidido en que son "muy sensibles" a las reivindicaciones y protestas "no solamente de los padres, sino de los niños, adolescentes". "Yo comparto totalmente esas reivindicaciones", ha puntualizado.

En este sentido, ha destacado que el cambio climático "lo que está haciendo es que los veranos cada vez sean más largos". "Los niños que todavía no han terminado el curso pasan durante mucho tiempo calor, sobre todo los meses ya de abril y mayo", ha advertido.

Aunque ha recordado que la competencia "no es del Ministerio", Tolón ha explicado que el Gobierno, por medio de dos ministerios, "ha dado ayudas".

En primer lugar, ha detallado durante los últimos meses se han puesto a disposición de las comunidades autónomas 1.080 millones de euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana "para climatizar no solamente los colegios, sino los servicios públicos que requieran, de alguna forma, asistencia para que puedan vivir mejor".

"Esto me dicen que ha habido el 15% de los centros educativos se han acogido a esta medida, con lo cual las comunidades autónomas tienen dinero del Ministerio para poderlo llevar a cabo", ha manifestado la responsable de Educación, destacando que el Ministerio Ecológica y Reto Demográfico aprobará próximamente 200 millones de euros "exclusivamente para los centros educativos para que se puedan acoger a esta medida".

Sobre una posible una huelga de docentes a nivel nacional, Tolón ha defendido que para el Gobierno "la educación es un pilar fundamental, que fortalece la democracia y la igualdad".

En este contexto, ha hecho hincapié en que "la gestión de la educación la llevan las comunidades autónomas" y ha reconocido que al Ministerio le "preocupa muchísimo" que se cumplan los objetivos.

También ha recalcado que la ley de bajada de ratios y reducción de horas lectivas se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de "mejorar la calidad de la educación".

"La educación es vital para este Gobierno, la educación es importantísima para un país como es el nuestro y es, por tanto, importante que también las comunidades autónomas cumplan y se esfuercen en dialogar, en llegar a acuerdos y en saber gestionar bien el dinero público que, en este caso, reciben del Estado, que es el doble de lo que recibían cuando gobernaba el Partido Popular", ha aseverado.