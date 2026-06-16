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Once colegios de Aragón estrenarán cocina propia el próximo curso

Educación invertirá 1,8 millones en las obras, que se acometerán en verano con el objetivo de que puedan estar concluidas en septiembre

Instalaciones del colegio Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, que tendrá cocina propia el próximo curso.

Instalaciones del colegio Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, que tendrá cocina propia el próximo curso.

Jaime Galindo

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Cristina García

Zaragoza

Once colegios más de Aragón tendrán cocina propia el próximo curso escolar, según han anunciado desde la consejería de Educación este martes. Las obras se acometerán durante el verano. Empezarán en torno al 23 de junio y el objetivo es que estén concluidas en septiembre, teniendo en cuenta que son plazos estimados. El Gobierno destinará 1,8 millones de euros, el servicio llegará a cerca de 1.600 alumnos y se elaborarán más de 280.000 menús. Este curso, nueve centros educativos han estrenado cocina in situ.

Entre los colegios que estrenarán cocina propia el próximo curso está el CEIP Josefa Amar y Borbón, al que ha acudido este martes Carmen Susín, consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, con motivo del inicio de las obras a partir del 23 de junio. En esta acutación se invertirán 200.000 euros.

Además del Josefa Amar y Borbón, Educación ha anunciado que el próximo curso también contarán con cocina in situ el colegio de Alfajarín, obras que ejecutará el ayuntamiento aunque luego prestará el servicio el Gobierno de Aragón; el colegio de Peñaflor de Gállego, que ya tiene la cocina construida y que ha reclamado con insistencia que se licite su servicio, tanto así que este curso las familias "ocuparon" la cocina para estrenarla en un acto reivindicativo; el Catalina de Aragón, el Galo ponte y el Valdespartera III, todos ellos en Zaragoza.

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A estos se sumarán el CEIP Monzón de Huesca; el colegio El Ensanche (Teruel), desde la que se suministrará comida caliente a los centros Miguel Vallés y Pierres Vedel, de la capital turolense, así como al colegio de Cella; y el colegio de Monreal del Campo. Educación ha indicado que los de Calamocha y Alcorisa recibirán comida caliente desde los CRIE de estas dos localidades, que ya tienen instalaciones propias.

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