EL PERIÓDICO DE ARAGÓN entrega el televisor sorteado durante los Premios Aragoneses del Año

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha hecho entrega este marte del televisor Samsung sorteado durante los Premios Aragoneses del Año 2026 y que recayó en Alberto López Vivares. Su hija Mónica López Madrid ha recogido el televisor de última generación en el Corte de Inglés de Zaragoza. En la entrega han estado Isabel Paricio, directora de Comunicación y RRII de El Corte Inglés Aragón, y Marta Cagigas, Jefa de marketing y eventos en El Periódico de Aragón.

La Gala Aragoneses del Año se celebró el pasado 20 de mayo. En la edición 32 de estos premios, Fundación Dfa se alzó con el Premio Aragonés del Año general tras haber sido la candidatura más votada por los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN entre los nominados que optaban a los galardones en las distintas categorías de estos premios.

La gala, que congregó a cerca de mil invitados, tuvo lugar en el Auditorio de Zaragoza. El resto de galardonados fueron los Bomberos de la DPZ, en la categoría de Valores Humanos; el Instituto de Investigación Sanitaria (ISS) de Aragón ganó en Ciencia y Tecnología; en la categoría de Deportes, Carlos Cantero, entrenador del Casademont femenino, fue el ganador. En Cultura el premio fue para Aragón TV, mientras que en Empresa resultó premiada La Zaragozana.

Por último, el Premio Aragonés de Honor recayó en esta 32 edición en Alejandro Martínez, fundador de Alejandro Moda.