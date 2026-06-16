El Periódico de Aragón y Fundación DFA renuevan su convenio para la sección semanal ‘Integración’

Representantes de El Periódico de Aragón y de Fundación DFA han renovado este martes el convenio de colaboración para la sección ‘Integración’, que se publica cada semana en este diario, editado por el grupo Prensa Ibérica.

El ámbito de la discapacidad física abarca a decenas de miles de personas en Aragón. Consciente de su importancia cuantitativa y cualitativa, El Periódico de Aragón ha elaborado un proyecto informativo dirigido de forma específica a dicho colectivo social. Se trata de un producto enfocado esencialmente a la inclusión de las personas con discapacidad; es decir, a la información de servicios relacionada con las ofertas y demandas de trabajo, la comunicación sobre viviendas accesibles y toda la gama de propuestas, desde cursos de formación hasta viajes, vacaciones o actividades de ocio, que permiten ejercer el derecho a su plena inserción en la sociedad.

El acuerdo ha sido firmado en la sede de El Periódico de Aragón por Cristina Sánchez de las Heras, directora gerente del diario, y Marta Valencia, presidenta de Fundación DFA.

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Ambas entidades consideran que el espacio informativo ‘Integración’ contribuye de forma decisiva, a través de la información que ofrece, a mejorar las condiciones de vida, la autonomía personal y la realización de los proyectos vitales de las personas con discapacidad.