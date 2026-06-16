Los lazos de sangre de una de las perlas de la Selección Española con un pueblo de Aragón: "Íbamos todos los veranos"

Si muchos ya se piensan que Zaragoza es un pañuelo, es hora de subir la apuesta. La Selección Española de Fútbol arrancó ayer su andadura por el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ante Cabo Verde, con un deprimente 0-0 ante esta selección africana que debuta en este torneo. Los lazos con Aragón cruzan el Atlántico en otra ocasión, esta vez por dos jugadores presentes en la convocatoria de Luis De La Fuente. Uno de ellos Borja Iglesias, con pasado zaragocista y con un gran cariño hacia la entidad blanquilla, de la que se acuerda cada poco; y el otro, el que vamos a descubrir hoy, es Víctor Muñoz.

Un jugador que ha pasado por canteras de FC Barcelona y Real Madrid, donde debutó en liga hace menos de dos años, y que tras su irrupción esta temporada en el CA Osasuna ha logrado darse de alta en la lista mundialista. Pues lo cierto es que a pesar de haber nacido en la ciudad condal, sus raíces llegan hasta Teruel, a una pequeña localidad donde el ahora futbolista profesional solía pasar sus vacaciones de verano.

Panorámica de la villa de Olba (Teruel) / Camino del Cid

Se trata de Olba, un municipio que da hogar a más o menos 300 personas entre sus 13 pedanías de la zona, limítrofe con la Comunidad Valenciana, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Según varias declaraciones dadas al Diario de Teruel, esta unión con la provincia turolense viene de su segundo apellido, Villanueva, por parte de madre. "Marcharon a Barcelona, pero mantienen contacto y presencia siempre que pueden con la localidad", explica Federico Martín, alcalde del pueblo, que este verano notará esa ausencia más que nunca, aunque le observará y admirará desde la distancia.

El mismo jugador del Osasuna recuerda en una entrevista al Diario de Navarra parte de su infancia en las calles del municipio, "jugando en la era y en los sitios en los que se pueden juntar los chicos", además de la filosofía que le ha permitido cumplir su sueño de ser futbolista profesional. "Vengo de una familia muy normal y muy currante. Siempre he visto lo que cuesta ganarse las cosas, y eso te enseña valores", expresa en catalán.

Con casa en Los Giles, una de las pedanías del pueblo, era un punto de encuentro habitual para esa parte de la familia del ahora futbolista del Osasuna, un refugio veraniego que insertó en él esa sangre turolense. "Cuando terminábamos el colegio íbamos todos los veranos -ya mudados a Barcelona- con mi madre y mi hermana a ver a la familia", detalla Nuria Villanueva, madre de Víctor, quien le traía a Teruel para que junto a sus hermanos diera sus primeras patadas a un balón.

Aldea de Los Giles, pedanía de Olba / Mapcarta

"Ha trabajado muchísimo"

De los suelos de cemento de Olba a los gigantescos estadios del continente americano, a lo que se le suma un posible traspaso millonario a la Premier League por unos 40 'kilos' al Newscastle United. Nuria sabe el gran reto en el que está su hijo y los que le quedan por llegar. "Es difícil de gestionar el gran éxito que está viviendo, en el sentido que claro, esta subida tan exagerada, pues no estamos acostumbrados. Pero bueno, lo lleva bien porque está siempre muy concentrado", detalló en su momento al Diario de Teruel, previo a que acompañaran a Víctor a los Estados Unidos.

Acostumbrado a los "planes tranquilos y sencillos", esta pasión por el fútbol le ha llevado por el buen camino hasta el día de hoy. "Ha trabajado muchísimo para llegar a donde está. Está tremendamente animado, con ganas de hacer un buen papel. Es una oportunidad única, va a luchar todo lo posible para aprovecharla al máximo", detalla la madre del futbolista.

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Víctor Muñoz, celebrando su primer gol con España en un amistoso contra Serbia / SeFutbol

Víctor Muñoz ha llevado parte de Teruel hasta este Mundial con su calidad y fútbol innato. Vecinos y amigos que hizo tanto en Olba como en Los Giles estarán atentos de su progreso en América, con la esperanza de que junto a Pedri, Lamine Yamal, Oyarzabal y compañía pueda aportar todo su talento para traer la segunda estrella a principios de julio de vuelta a España, tras un decepcionante inicio en la tarde de ayer. Las circunstancias determinarán si el catalán ve su oportunidad con De La Fuente y aporta un granito de arena en un sueño que desborda ilusión en nuestro país.