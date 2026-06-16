El Salud externalizará hasta 650 ecografías en el hospital de Jaca durante cuatro meses por la escasez de médicos

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha sacado a licitación un contrato para que una empresa externa realice hasta 650 ecografías en el hospital de Jaca desde septiembre hasta diciembre de 2026. El Departamento de Sanidad explica esta privatizacion en la "escasez de médicos especialistas de Radiología" en este centro hospitalario para esta prueba. El importe estimado es de 19.500 euros.

El Salud expone que la falta de especialistas para realizar ecografías "genera una lista de espera cada vez mayor y un perjuicio considerable a la población adscrita al Sector (de Huesca)". Indican que en el hospital de Jaca "la plantilla actual no es suficiente para atender toda la demanda de realización de ecografías que se generan y esta situación se viene arrastrando desde hace varios meses".

Condiciones

La licitación estima que de septiembre a diciembre será necesario realizar hasta 650 ecografías, con un máximo de 30 euros por cada una. Se llevarán a cabo ecografías generales de partes blandas, músculo-esquelético, cuello (tiroides, paratiroides, glándulas salivares y valoración de adenopatías), abdomen completo (hígado, vías biliares, páncreas, bazo, riñones y grandes vasos, incluyendo renal y vejiga); y ecografías urológicas de escroto y doppler de testículos.

Los especialistas externos realizarán las ecografías en el hospital de Jaca, que sí dispone de instalaciones y de TCAE (técnicos en cuidados axuliares de enfermería) que se necesitan para realizar estas pruebas. De esta forma, el centro hospitalario proporcionará de medios materiales, ecógrafo y personal auxiliar necesario para realizar todas las exploraciones, que se llevarán a cabo en su servicio de Radiodiagnóstico. El Salud señala que de esta forma se optimizan los recursos materiales y humanos de los que dispone el sector.

El servicio externalizado de ecografías se prestará como mínimo tres días al mes, que se pactarán con la dirección del sector sanitario de Huesca. Los horarios se deberán adecuar a los turnos de trabajo establecidos en el hospital de Jaca, incluyendo las mañanas y las tardes.

En caso de que el paciente explorado requiera ser visto también por otro especialista, será derivado al servicio que corresponda solicitándolo, bien por vía electrónica si se dispone de este sistema digital, o por el servicio de admisión si se precisa citación.

La empresa adjudicataria deberá presentar personal facultativo titulado como médico de medicina general y como especialista en radiodiagnóstico (a través del mir). Además, deberá tener una experiencia mínima de dos años, estar colegiado y homologado en caso de que se haya licenciado en otro país. "Se necesita principalmente un perfil de radiólogo subespecializado en realización de ecografía", se indica el pliego de prescripciones técnicas.